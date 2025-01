Приятел на Гришо последва българина към изхода на Australian Open! 18-годишен е голямата сензация (ВИДЕО)

Един от най-добрите приятели на Григор Димитров в тениса - Андрей Рубльов изненадващо напусна Australian Open рано-рано. Руснакът бе елиминиран от 18-годишния Жоао Фонсека с 0:3 (6:7(1), 3:6, 6:7(5)) за 2 часа и 26 минути игра в двубой от първия кръг на надпреварата. Това бе дебют за бразилеца в основната схема на турнири от Големия шлем. Той достигна до същинската фаза след три двусетови победи.

Първият сет протече равностойно, като Рубльов пропусна брейкбол при 4:4 и си плати солено. В тайбрека Фонсека вдигна много нивото и спечели със 7:1 точки. Това му даде допълнително самочувствие. Tой стартира изключително силно втората част, в която поведе с 3:0, и имаше две възможности за пробив, за да направи резултата 4:0. Поставеният под номер 9 руснак все пак се спаси, но така и не успя да стори нещо запомнящо се до края на сета.

Най-интересна се оказа третата част на мача, в която Рубльов стигна до първия си и единствен брейк в сблъсъка. Добрият приятел на първата ни ракета Григор Димитров поведе с 3:1 гейма. Веднага след това обаче Фонсека успя да изравни при 3:3. Последва нов тайбрек, в който бразилецът дръпна с 4:0 точки. Андрей Рубльов не се предаде и изравни при 5:5, но руснакът не успя да направи обрат. С чудесни удари от форхенд по диагонала и от бекхенд по правата Жоао Фонсека спечели следващите две разигравания и с това взе и мача.

Във втория кръг бразилецът ще срещне италианеца Лоренцо Сонего, който по-рано през деня надви бившия шампион в Мелбърн Стан Вавринка с 3:1 (6:4, 5:7, 7:5, 7:5). Победно начало записа осмият в схемата Алекс де Минор. Австралиецът елиминира неочаквано лесно нидерландеца Ботик ван де Зандсхулп с 3:0 (6:1, 7:5, 6:4). Изненадващо поражение претърпя втората ракета на Австралия Алексей Попирин. Той загуби с 1:3 (6:4, 3:6, 4:6, 4:6) от французина Корентен Муте.

