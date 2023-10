Рубльов за спорна точка: Предложих преиграване, но Гришо е шампион и не прие (ВИДЕО)

Руснакът, с когото Гришо е добър приятел извън корта, веднага предложи преиграване. Хасковлията не се съгласи, тъй като вината не беше на Рубльов. "Наистина съжалявам за ситуацията в тайбрека при 3:2. Исках да повторим точката, но Григор, не знам. Той се държа като истински шампион и ми каза, че не е моя вината. Той на практика ми подари точката. На практика, вероятно заради тази точка спечелих тайбрека", смята победителят в тенис трилъра.

Освен това той призна, че е трудно да се играе срещу близки колеги, защото има двупосочни чувства. "Не е лесно. Когато печелиш мачове срещу приятели, защото се чувстваш разнопосочно. Чувстваш се тъжен, но в същото време искаш да спечелиш. Нещо като микс от чувства е. Не знам", коментира Андрей Рубльов, който на финала ще се изправи срещу Хуберт Хуркач.

