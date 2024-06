Световен бранд за Гришо и Ноле: Урок по боен дух, демонстрация на истински талант (СНИМКИ)

От фирмата публикуваха снимки на Гришо и Ноле, а под тях благодариха на двамата за представянето им по време на втория за годината турнир от Големия шлем – Ролан Гарос.

„Урок по боен дух, демонстрация на истински талант. Поздравления, Новак Джокович и Григор Димитров за участието ви на Ролан Гарос. Беше запомнящо се“, написаха от „Lacoste“.

A lesson of fighting spirit, a show of pure talent.



Congratulations @DjokerNole and @GrigorDimitrov on your runs in @rolandgarros, it has been memorable. ✨#TeamLacoste pic.twitter.com/k7ty2QjDLv