"Те знаят, минали са по този път": Григор и Рафа дали сходен съвет на Иван Иванов

Младата звезда на българския тенис Иван Иванов се прибра на родна земя след големия триумф на Откритото първенство на САЩ, където спечели титлата при юношите. Това бе втора поредна титла за Иванов в Големия шлем, след като той триумфира и на юношеския турнир на Уимбълдън. Иванов, който тренира в академията на Рафаел Надал, каза, че е получил поздравления както от Рафа, така и от Григор Димитров. Освен това те са му дали и сходен съвет: да остане земен и да продължи да се развива, защото при юношите едно, но при мъжете - съвсем друго.

"Получих подкрепа от много хора, включително от Димитър Бербатов. На много други български, а и на международни звезди. Това е нещо много позитивно – да видиш, че развитието ти се отплаща по един друг начин, това е нещо, което те мотивира и те кара да продължаваш напред. Григор Димитров ми пожела да продължавам напред. Каза ми, че това е втората титла за мен, но все пак това е при юношите и трябва да продължавам напред и да продължавам да се развивам по същия път, за да постигна по-големи резултати."

"И Рафаел беше близо до това изказване. Те знаят, те са минали по този път, по който аз вървя и той ми каза, че трябва да стоя земен. Това е наистина голямо постижение както за мен, така и за България – двама български финалисти. Той ми пожела да продължавам по същия път и да надграждам нивото си – винаги да съм трудолюбив и да се наслаждавам на играта си", заяви Иван Иванов.

