Григор се въздържа от критика, но посочи нещо "невиждано в никой друг спорт" (ВИДЕО)

Най-добрият български тенисист Григор Димитров стартира с победа участието си на турнира от сериите ATP 250 в Стокхолм. Българинът надви Кентен Алис в 1/8-финална среща, осигурявайки си двубой на четвъртфиналите срещу швейцареца Доминик Щрикер.

Алис бомбардираше Гришо с мощни сервиси и записа огромен брой асове, но въпреки това българинът успя да го пречупи. След мача пък Димитров бе запитан за топките на Робин Сьодерлинг, които се използват на турнира в Стокхолм и са по-различни от топките на други турнири.

Темата с топките в тениса е често дискутирана, тъй като постоянно се променят, а някои играчи дори се оплакват от контузии заради различните топки. Григор също не е доволен от този факт, но се въздържа от по-остри критики към организаторите в Стокхолм.

Димитров нарече топките на Сьодерлинг "много интересни". И добави, че в тениса има 6-7 различни типа топки, което е "нечувано в нито един друг спорт". Как отговори Григор на журналистическия въпрос в Стокхолм, може да видите във видеото по-долу:

Grigor Dimitrov about the contraversial Robin Soderling balls that are used in Stockholm and also a never ending ball topic on the ATP tour:



Using so many different types of balls is "unheard of in any other sport"



Calls Robin Soderling balls "very interesting"



Andrey Rublev… pic.twitter.com/F4R6sH6kmo