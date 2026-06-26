Григор Димитров среща непознат съперник на старта на Уимбълдън, "кошмар" дебне във втория кръг

Най-добрият български тенисист Григор Димитров научи името на първия си съперник на Уимбълдън. Както е известно, участието на хасковлията в основната фаза на най-престижната надпревара на трева не беше сигурно заради ниското му класиране и проблемите му от началото на сезона. 164-а позиция в световната ранглиста означаваше, че българинът ще трябва да премине през квалификациите, за да си осигури място на турнира. По тази причина организаторите на Уимбълдън решиха да предоставят на Димитров "уайлд кард" за основната схема.

Димитров среща квалификант на старта на Уимбълдън

Така, дни преди старта на турнира, тенисистите научиха своите първи съперници на "свещената трева". Григор Димитров ще започне участието си с двубой срещу квалификант. Става въпрос за поставения под №126 в световната ранглиста Дейн Суини от Австралия. Досега двамата не са се срещали на корта. Двубоят им за място във втория кръг на Уимбълдън ще се проведе във вторник, 30 юни. При успех срещу австралиеца Григор ще се изправи срещу представителя на домакините Тоби Самюъл или 1/2-финалиста от Ролан Гарос - Якуб Меншик, срещу когото има две загуби в два мача.

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Суини се пребори за място в основната фаза след изтощителна четиричасова битка в жегата, с която затвърди една австралийска традиция. Малкият по ръст, но с голямо сърце тенисист, роден в Пенрит, направи обрат, след като загуби безмилостно четвъртия сет срещу Томас Бариос Вера. След малко под четири часа Суини постигна решаваща победа с 4:6, 6:4, 7:6(5), 0:6, 6:2, като за първи път в кариерата си спечели в пет сет. Успехът на Суини гарантира, че гордата австралийска традиция от последните години - винаги да има поне един тенисист, който да премине и трите кръга на квалификациите в Рохамптън и да си осигури така желанoто място на Уимбълдън, продължава за 14-о поредно издание на турнира.

Междувременно Григор Димитров се подготви за участието си на "свещената трева" на турнира от сериите АТП 250 в Майорка. Първата ни ракета показа прилична форма, записвайки две победи, преди да отпадне от коварен съперник на 1/4-финалите.