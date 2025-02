Официално: Световният №1 в тениса изгоря за три месеца заради допинг, пропуска 9 турнира

Световният номер 1 в тениса Яник Синер изгоря за три месеца заради употреба на допинг. Както е известно, през 2024-та италианският състезател даде две положителни проби за забранени стимуланти. В организма на 23-годишния тенисист бе открит анаболния стероид клостербол, който увеличава мускулната маса и подобрява резултатите. Първоначално се очакваше, че италианецът ще бъде наказан между 2 и 4 години. Той обаче се размина с наказание, след като успешно защити тезата си, че забраненото вещество е влязло в организма му в резултат от невнимание на неговия физиотерапевт.

Днес световните медии съобщиха, че Яник Синер е получил 3-месечно наказание за случая с употребата на допинг. Италианският тенисист е постигнал споразумение със Световната антидопингова агенция като санкцията е влязла в сила на 9 февруари и ще продължи до 4 май. Това означава, че 23-годишният състезател ще пропусне цели девет турнира от Тура. Синер ще има право да се завърне на корта за надпреварата от сериите Мастърс в Рим, която стартира на 7 май. Освен че ще пропусне редица турнири, италианецът ще загуби и 2000 точки за световната ранглиста.

World number one Jannik Sinner has accepted an immediate three-month ban from tennis.



It comes after he reached a settlement with the World Anti-Doping Agency over his two positive doping tests last year, with his suspension running from 9th February until 4th May.#BBCTennis pic.twitter.com/oJ58O0SEUe