"Войната ме направи по-силна": Украинска тенисистка обясни подема в играта си

Настоящата №76 в ранглистата на WTA обясни подема в представянето си. Като основни причини тя изтъкна войната в Украйна и дъщеря си Скай, която се роди през октомври миналата година. Съпруг на Елина Свитолина е френският тенисист Гаел Монфис.

"Войната ме направи по-силна. Психически вече не приемам трудните ситуации като бедствие. Има по-лоши неща в живота. Сега съм по-спокойна", каза бившата номер 3 в света. "Разбира се, искам да побеждавам, имам тази мотивация. Но мисля, че това, че имам дете и войната ме направиха различна личност. Гледам на нещата по друг начин", допълни украинката.

