4 храни, които да консумирате за здрави бъбреци

Бъбрекът, органът с форма на боб, поддържа деликатен баланс на хранителните вещества в тялото. Факторите, свързани с начина на живот, особено диетата, обаче играят ключова роля за определянето на това колко добре функционират бъбреците с течение на времето. Ако здравето на бъбреците се пренебрегне, с течение на времето това може да доведе до натрупване на отпадъци и токсини, задържане на течности, електролитен дисбаланс, костни и минерални нарушения, а в тежки случаи може да причини сърдечно-съдови усложнения.
Диетата може да повлияе на здравето на бъбреците чрез оксидативен стрес и възпалителни пътища. Проучване на NIH показва, че богатите на хранителни вещества храни, съдържащи антиоксиданти и противовъзпалителни съединения, могат да осигурят ползи за здравето на бъбреците.
Боровинки
Тези малки, но мощни плодове са суперхрана, когато става въпрос за здравето на бъбреците. Според Националната фондация за бъбреците на Обединеното кралство , ½ чаша боровинки съдържа по-малко от 150 милиграма калий, което ги прави избор с ниско съдържание на калий. Освен това, боровинките имат богати антиоксидантни свойства и дори могат да подобрят съдовата функция и да понижат кръвното налягане.
Мазна риба
Проучване , публикувано в British Medical Journal, показва, че по-високите нива на омега-3 мастни киселини в кръвта, получени от морски дарове, са свързани с по-нисък риск от развитие на хронично бъбречно заболяване (ХБЗ) и по-бавно влошаване на бъбречната функция. Мазните риби като сьомга, скумрия и сардини са богати на омега-3 мастни киселини, които намаляват възпалението и понижават кръвното налягане - двата основни
Червени чушки
Червените чушки са полезни за бъбреците, защото са с ниско съдържание на калий и фосфор, като същевременно осигуряват антиоксиданти, които подпомагат сърдечно-съдовото здраве. Според преглед, публикуван в NIH, капсаицинът (присъстващ в червените чушки) може да повлияе на бъбречната физиология чрез модулиране на различни аспекти на бъбречната функция. Наблюдавано е, че влияе върху бъбречната нервна активност и може да играе роля в регулирането на кръвния поток в бъбреците.
Зехтин
Според проучване, публикувано в MDPI и прегледано от NIH, екстра върджин зехтинът показва клинични ползи при пациенти с хронично бъбречно заболяване, а също така намалява маркерите за възпалителен и оксидативен стрес. Проучванията показват, че зехтинът може да бъде полезен за здравето на бъбреците, главно поради здравословното си съдържание на мазнини и антиоксидантните си свойства. Човек може да използва екстра върджин зехтин за готвене или като дресинг
Какво да избягвате, за да поддържате здравето на бъбреците
Поддържането на здравето на бъбреците не е само въпрос на храна. Физическата активност и начина на живот са важни, но това, което човек избягва да яде, също може да намали натоварването на органите.
- Избягвайте преработени храни, консервирани и солени закуски. Високият прием на сол може да повиши кръвното налягане, което е основен рисков фактор за увреждане на бъбреците.
- Избягвайте големи порции червено месо и протеинови шейкове. Излишният протеин може да претовари бъбреците, особено при хора с намалена бъбречна функция.
- Избягвайте безалкохолни напитки и подсладени зърнени храни. Високият прием на захар може да доведе до затлъстяване и диабет, които са основни причини за бъбречни заболявания. - Избягвайте прекомерната консумация на алкохол. Алкохолът може да дехидратира тялото, да повиши кръвното налягане и да увеличи натоварването на бъбреците, ускорявайки увреждането с течение на времето.