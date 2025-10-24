4 храни, които да консумирате за здрави бъбреци

Бъбрекът, органът с форма на боб, поддържа деликатен баланс на хранителните вещества в тялото. Факторите, свързани с начина на живот, особено диетата, обаче играят ключова роля за определянето на това колко добре функционират бъбреците с течение на времето. Ако здравето на бъбреците се пренебрегне, с течение на времето това може да доведе до натрупване на отпадъци и токсини, задържане на течности, електролитен дисбаланс, костни и минерални нарушения, а в тежки случаи може да причини сърдечно-съдови усложнения.

На какъв лекар се ходи обикновено при проблеми с бъбреците?

Диетата може да повлияе на здравето на бъбреците чрез оксидативен стрес и възпалителни пътища. Проучване на NIH показва, че богатите на хранителни вещества храни, съдържащи антиоксиданти и противовъзпалителни съединения, могат да осигурят ползи за здравето на бъбреците.

Боровинки

Още: Лекар: Тези 7 ранни признака издават, че имате проблем с бъбреците

Тези малки, но мощни плодове са суперхрана, когато става въпрос за здравето на бъбреците. Според Националната фондация за бъбреците на Обединеното кралство , ½ чаша боровинки съдържа по-малко от 150 милиграма калий, което ги прави избор с ниско съдържание на калий. Освен това, боровинките имат богати антиоксидантни свойства и дори могат да подобрят съдовата функция и да понижат кръвното налягане.

Лекар: Грипът може да увреди и бъбреците

Мазна риба

Проучване , публикувано в British Medical Journal, показва, че по-високите нива на омега-3 мастни киселини в кръвта, получени от морски дарове, са свързани с по-нисък риск от развитие на хронично бъбречно заболяване (ХБЗ) и по-бавно влошаване на бъбречната функция. Мазните риби като сьомга, скумрия и сардини са богати на омега-3 мастни киселини, които намаляват възпалението и понижават кръвното налягане - двата основни

Червени чушки

Още: 5 суперхрани за подобряване на здравето на бъбреците

Червените чушки са полезни за бъбреците, защото са с ниско съдържание на калий и фосфор, като същевременно осигуряват антиоксиданти, които подпомагат сърдечно-съдовото здраве. Според преглед, публикуван в NIH, капсаицинът (присъстващ в червените чушки) може да повлияе на бъбречната физиология чрез модулиране на различни аспекти на бъбречната функция. Наблюдавано е, че влияе върху бъбречната нервна активност и може да играе роля в регулирането на кръвния поток в бъбреците.

Зехтин

Според проучване, публикувано в MDPI и прегледано от NIH, екстра върджин зехтинът показва клинични ползи при пациенти с хронично бъбречно заболяване, а също така намалява маркерите за възпалителен и оксидативен стрес. Проучванията показват, че зехтинът може да бъде полезен за здравето на бъбреците, главно поради здравословното си съдържание на мазнини и антиоксидантните си свойства. Човек може да използва екстра върджин зехтин за готвене или като дресинг

Какво да избягвате, за да поддържате здравето на бъбреците

Още: Поглед в бъдещето: Израелски учени създадоха човешки бъбрек в лаборатория

Поддържането на здравето на бъбреците не е само въпрос на храна. Физическата активност и начина на живот са важни, но това, което човек избягва да яде, също може да намали натоварването на органите.

- Избягвайте преработени храни, консервирани и солени закуски. Високият прием на сол може да повиши кръвното налягане, което е основен рисков фактор за увреждане на бъбреците.

- Избягвайте големи порции червено месо и протеинови шейкове. Излишният протеин може да претовари бъбреците, особено при хора с намалена бъбречна функция.

Още: Сутрешното подуване на лицето може да е признак на тези 5 заболявания

- Избягвайте безалкохолни напитки и подсладени зърнени храни. Високият прием на захар може да доведе до затлъстяване и диабет, които са основни причини за бъбречни заболявания. - Избягвайте прекомерната консумация на алкохол. Алкохолът може да дехидратира тялото, да повиши кръвното налягане и да увеличи натоварването на бъбреците, ускорявайки увреждането с течение на времето.