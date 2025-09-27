7 храни, които ще подобрят настроението ви дори в най-мрачните есенни дни

Кратките дни, студът и рядката слънчева светлина причиняват умора, апатия и тъга у много хора. Така наречената „есенна депресия“ не е болест, а естествена реакция на организма - по-малко светлина означава намалени нива на серотонин и повишено производство на мелатонин. Освен физическата активност и достатъчното количество сън, правилното хранене е ключово за поддържането на добро настроение

Яжте тези храни вечер, за да спите хубаво през нощта

Тези седем храни ще ви помогнат да се заредите с енергия и бодрост, дори и в най-мрачните есенни дни.

1. Овесени ядки

Още: 7 храни и напитки за по-добър сън

Овесените ядки са богати на сложни въглехидрати, които поддържат стабилни нива на кръвната захар и осигуряват постоянен източник на енергия за мозъка. Те са истински съюзник срещу внезапни пристъпи на глад и умора. Освен това, овесените ядки съдържат витамини от група В, важни за производството на серотонин – „хормонът на щастието“. Топлата овесена каша с ябълки, канела и ядки е перфектно и питателно начало на деня.

Да пием или да не пием магнезий преди лягане - това е въпросът!

2. Ядки и семена

Ядките, особено орехите, са чудесен източник на омега-3 мастни киселини, които успокояват нервната система и стабилизират настроението. Те съдържат и магнезий, който подпомага правилната мозъчна функция. Шепа ядки през целия ден е по-здравословен и по-малък заместител на сладкишите.

3. Банани

Още: Пълни с мелатонин: Яжте тези храни преди лягане, за да имате здрав сън

Бананите са удобно и бързо хранене, но също така са истински източник на триптофан - аминокиселина, която тялото преобразува в серотонин. По този начин те действат като естествен подобрител на настроението. Благодарение на калия, бананите поддържат и водния баланс в тялото.

4. Тъмен шоколад

Тъмният шоколад с високо съдържание на какао е богат на флавоноиди, които подобряват кръвообращението в мозъка, а също така съдържа теобромин, който има положителен ефект върху настроението. Освен това, шоколадът стимулира отделянето на ендорфини - хормони, които носят чувство на удоволствие. Едно или две кубчета са достатъчни за момент на наслада без угризения на съвестта.

5. Бобови растения

Още: Невролог: Защо епифизната жлеза се нарича „третото око“

Бобът, лещата и нахутът са пълни с растителни протеини, фибри и витамини от група В. Тези хранителни вещества са от съществено значение за производството на невротрансмитери като серотонин и допамин, които пряко влияят на настроението. Бобовите растения ви засищат за по-дълго време и предотвратяват енергийните сривове, причинени от ниска кръвна захар.

6. Цитрусови плодове

Портокалите, мандарините и грейпфрутът внасят цвят и свежест в сивите есенни дни. Те са богати на витамин C, който укрепва имунната система и подобрява усвояването на желязо, важно за производството на енергия. Ароматът на прясно изцеден лимон или мандарина може мигновено да повдигне настроението ви. Чаша хладка вода с лимон сутрин е чудесен начин да започнете деня.

7. Ферментирали храни

Още: Полезно ли е пиенето на мелатонин всяка вечер?

Киселото зеле, кимчито или киселото мляко с живи култури подхранват чревната флора и имат силен пробиотичен ефект. А здравите черва са тясно свързани с психичното здраве, тъй като там се произвеждат множество хормони на щастието. Редовната консумация на малки порции ферментирали храни означава и по-добро настроение.