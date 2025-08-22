Всички сме били там: да лежим будни през нощта, да се взираме в тавана, докато умовете ни отказват да се изключат. Неспокойната нощ ни кара да се чувстваме уморени, изтощава енергията ни, прави ни раздразнителни и влияе на концентрацията ни на следващия ден. С течение на времето липсата на сън може да повлияе и на настроението, паметта и цялостното ни здраве. Диетологът Ловнит Батра предлага просто решение, преди да се обърнете към добавки с мелатонин: съсредоточете се върху храни, които помагат за сън. Тези храни естествено успокояват нервната ни система, балансират хормоните и поддържат дълбок, възстановителен сън.

Защо не можете да избягате или да крещите насън: Обяснението ще ви удиви

Първото е тиквените семки, които са богати на магнезий и триптофан. Тя спомена: „Магнезият повишава GABA (успокояващото химично вещество на мозъка ви), докато триптофанът се превръща в серотонин и косвено подпомага производството на мелатонин.“ Така че, той успокоява нервите и поддържа серотонина.

Пропуснете мелатонина, диетологът препоръчва тези 7 храни и напитки за по-добър сънЛовнит Батра обясни, че тези храни и напитки естествено подготвят тялото за сън, като успокояват хормоните на стреса.

Още: Откриха рисков фактор за психичните проблеми при тийнейджърите

Пропуснете мелатонина, диетологът препоръчва тези 7 храни и напитки за по-добър сън

Липсата на сън може да повлияе на настроението ви

Всички сме били там: да лежим будни през нощта, да се взираме в тавана, докато умовете ни отказват да се изключат. Неспокойната нощ ни кара да се чувстваме уморени, изтощава енергията ни, прави ни раздразнителни и влияе на концентрацията ни на следващия ден. С течение на времето липсата на сън може да повлияе и на настроението, паметта и цялостното ни здраве. Диетологът Ловнит Батра предлага просто решение, преди да се обърнете към добавки с мелатонин: съсредоточете се върху храни, които помагат за сън. Тези храни естествено успокояват нервната ни система, балансират хормоните и поддържат дълбок, възстановителен сън.

Какво означава да сънувате смъртта на жив човек

В публикация в Instagram тя открои седем мощни храни и напитки преди лягане, които могат да ви помогнат да се отпуснете и да подобрите качеството на съня си, правейки неспокойните нощи по-рядко срещани.

Още: Как сънят влияе на кръвното налягане?

Първото е тиквените семки, които са богати на магнезий и триптофан. Тя спомена: „Магнезият повишава GABA (успокояващото химично вещество на мозъка ви), докато триптофанът се превръща в серотонин и косвено подпомага производството на мелатонин.“ Така че, той успокоява нервите и поддържа серотонина.

Друга храна е бананът, който е богат на витамин B6, калий и триптофан. Г-жа Батра заяви, че бананите отпускат мускулите, регулират нервната система и помагат на мозъка да преобразува триптофана в серотонин (вината, която спомага за съня) и ви помага да заспите.

Друг богат на магнезий вариант са бадемите. Те понижават кортизола, хормона на стреса, и насърчават мускулната релаксация за непрекъснат сън.

От напитките г-жа Батра препоръча чай от лайка, който съдържа апигенин, флавоноид, който се свързва с успокояващи рецептори в мозъка, намалявайки тревожността и насърчавайки релаксацията преди лягане. Друга препоръчителна напитка е чай от корен на валериана, чиито съединения, като валериновата киселина, спомагат за засилване на GABA активността и съкращаване на времето, необходимо за заспиване.

Още: Учени разкриват: Има ли ползи от спането с гушната възглавница

Тя допълнително спомена, че консумацията на киселите череши също е добра храна преди лягане, тъй като е с ниско съдържание на мелатонин, но богата на полифеноли и триптофан, които помагат за производството на серотонин и намаляване на оксидативния стрес, скрит нарушаващ съня.

Следващото мощно средство, според г-жа Батра, е златното бадемово мляко, куркумата и кардамомът. Тя каза: „Куркуминът в куркумата намалява възпалението и стабилизира настроението, докато кардамонът успокоява храносмилането и нервната система“, добавяйки: „Перфектна успокояваща напитка за през нощта.“

Още: Какво е значението на сън, в който бягате, но стоите на едно място

Г-жа Батра предложи и напитки като освежаваща напитка с канела и кокос, която помага за балансиране на нивата на хормона Т3, като същевременно хидратира, и охлаждаща напитка с нигела и нар, която повишава Т3 и понижава антителата.

Тя обясни, че тези храни и напитки са избрани, защото те естествено подготвят тялото за сън, като успокояват хормоните на стреса, подобряват пътищата на серотонина и поддържат връзката между червата и мозъка.