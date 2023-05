7 причини защо тялото ни обожава това растение

Суперхраната с невероятна цветна сила и има 7 ползи за здравето

Какво е хибискус?

Растението хибискус е цъфтящо растение, което расте в топлите тропически райони по целия свят. Неговите красиви и живи цветя цъфтят в много различни цветове и шарки, което ги прави популярно градинско растение на открито.

Доказано е също, че цветовете на хибискус имат редица мощни ползи за здравето, като се използват от векове в традиционната медицина като естествен лек за често срещани заболявания.

В съвременния свят хибискусът се използва като билков чай, хранителна добавка и прахообразен екстракт.

Най-полезните хранителни вещества в хибискуса

Антиоксиданти - Хибискусът е мощен източник на антиоксиданти, които помагат за защита на тялото от увреждащите свободни радикали и оксидативния стрес. Увреждането на свободните радикали е основният механизъм, който води до цял спектър от здравословни състояния и също така ускорява процеса на стареене.

Антоцианини - Цветовете на хибискус цъфтят в много различни цветове от пастелно бели, розови, оранжеви и жълти до ярко червени, сини и лилави. Подобно на други растения, които ядем, червените, сините и лилавите цветове на хибискус са особено полезни за здравето, тъй като са богат източник на антоцианини. Проучванията показват, че тези съединения притежават мощни антимикробни и противовъзпалителни свойства, както и помагат за предотвратяване на диабет, сърдечни заболявания и затлъстяване.

Флавоноиди и каротеноиди – Флавоноиди (бледите цветове на хибискуса като бели и жълти) и каротеноиди (по-топло оцветени цветове като оранжево и розово). Флавоноидите и каротеноидите са полифеноли и фитонутриенти, известни със своята противовъзпалителна и антиоксидантна активност. Подобно на антоцианините, те са само една от причините растенията да са толкова полезни за нас.

Витамин C - Витамин C е най-добрият приятел на имунната система. Хибискусът е чудесен източник на витамин С и може да се използва за укрепване на имунната система, предпазвайки ни от обикновена настинка и грип. Витамин C също е от съществено значение за усвояването на желязо, така че пиенето на чай от хибискус преди хранене е чудесен начин да увеличите максимално усвояването на желязо от храни на растителна основа, като листни зеленчуци.

Минерали – както чаят от хибискус, така и екстрактът съдържат добър източник на основни минерали, включително калций, магнезий и калий.

Ползи за здравето от хибискус

Листата, семената, стъблата и цветовете на хибискус се използват от векове поради ползите за подобряване на здравето.

В традиционната медицина цветовете на хибискус се използват за регулиране на менструалния цикъл и лечение на редица заболявания, включително болки в гърлото, възпаление, високо кръвно налягане, храносмилателни проблеми и сърдечни заболявания.

Ето 7 страхотни причини, поради които тялото ви обича хибискус.

Бори се с възпаленията - Установено е, че хибискусът има мощни противовъзпалителни свойства, помага за засилване на имунната система и намалява риска от редица състояния. Тъй като възпалението може да допринесе за много заболявания, включително болестта на Алцхаймер, сърдечни заболявания, ревматоиден артрит и рак – консумацията на повече противовъзпалителни храни може да помогне за намаляване на възпалението и риска от развитие на тези състояния.

Високо съдържание на защитни антиоксиданти - Антиоксидантите са едни от най-полезните хранителни вещества за здравето, като помагат за защитата на тялото от всякакви увреждания на клетъчно ниво.

Насърчава загубата на тегло – Хибискусът има редица предимства за всеки, който се опитва да отслабне. Поради тази причина изследванията също установиха, че допълването на диетата с хибискус може да помогне за намаляване на риска от затлъстяване.

Понижава холестерола и кръвното налягане - Установено е, че хибискусът има множество ползи за здравето на сърцето и сърдечно-съдовата система. Доказано е, че помага за балансиране на нивата на холестерола; повишаване на HDL холестерола (добрия вид) и намаляване на LDL холестерола (лошия вид). Проучванията показват също, че добавките с хибискус могат да помогнат за понижаване на кръвното налягане и подобряване на нивата на триглицеридите. Взети заедно, тези ефекти могат да помогнат за намаляване на риска от хипертония, сърдечни заболявания и сърдечно-съдови заболявания.

Подобрява храносмилането - Хибискусът е богат източник на калций, който не само е добър за здрави зъби и кости, но допринася за нормалната функция на храносмилателните ензими в червата. Хибискусът също е ефективно, но нежно естествено слабително и диуретично средство, което помага за поддържане на редовните движения на червата. Заедно с високото си съдържание на фибри (около 33%), което подпомага производството на здрави чревни бактерии, хибискусът може да помогне на храносмилателната ви система да процъфтява.

Поддържа здравето на черния дроб - Доказано е, че противовъзпалителната функция на хибискуса помага за възстановяване на увреждането на черния дроб и поддържа здравето му.

Естествено повишаване на енергийните нива - Хибискусът е богат източник на растителни протеини, желязо и калций, всеки от които спомага за поддържането на ефективен енергиен метаболизъм в тялото.

Употреба на хибискус

Чай от хибискус

Цветята на хибискуса често се сушат и се добавят към пакетчета чай. Чаят от хибискус може да се консумира горещ или да се свари и охлади, за да се получи вкусен студен чай, който много прилича на сок от червена боровинка.

Добавки от хибискус

Хибискусът може да се намери в добавки, които се използват като естествени лаксативи, средства за отслабване, диуретици и за понижаване на кръвното налягане. Също така все повече се среща в продукти, предназначени да помогнат за женския хормонален баланс.

Екстракт и прах от хибискус

Както при черния и зеления чай, накисването на чай от хибискус в гореща вода може да осигури някои ползи за здравето, но не толкова, колкото ако консумирате целия цвят на хибискус.

Екстрактът и прахът от хибискус могат да използват хранителните вещества на целия цвят на хибискус за максимални ползи за здравето. Хибискусът обикновено се суши на въздух, преди да бъде фино смлян, за да се получи прах, който може да се добавя към ястия и напитки.

Статията има само информативна цел и не е препоръка или заместител на консултацията със специалист.