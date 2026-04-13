8 витамина и минерала, които забавят стареенето на мозъка

С напредване на възрастта здравето на мозъка ни става от решаващо значение за поддържането на цялостното благополучие. Когнитивният спад е естествена част от стареенето, но нови изследвания показват, че някои витамини и минерали могат да играят ключова роля за запазване на мозъчната функция и предотвратяване на свързания с възрастта спад.

Жените над 40 години трябва да включат тези пет хранителни добавки в диетата си

Омега-3 мастни киселини

Омега-3 мастните киселини, по-специално ейкозапентаеновата киселина (EPA) и докозахексаеновата киселина (DHA), са основни компоненти на мембраните на мозъчните клетки. Тези мастни киселини проявяват противовъзпалителни и антиоксидантни свойства, насърчавайки здравословната мозъчна функция. Мазните риби като сьомга, орехи, ленено семе и семена от чиа са отлични източници на омега-3 мастни киселини. Редовната консумация може да намали риска от когнитивен спад и да допринесе за цялостното здраве на мозъка.

Фосфатидилсерин

Фосфатидилсеринът е фосфолипид, който е ключов компонент на клетъчните мембрани, особено в мозъка. Той играе роля в освобождаването на невротрансмитери и е изследван заради потенциала му да поддържа когнитивната функция. Въпреки че тялото произвежда фосфатидилсерин, се предлагат и добавки, получени от соя и други източници, съобщава Times of India.

Антиоксиданти (витамини C и E)

Антиоксидантите, като витамините C и E, играят ключова роля в защитата на мозъка от оксидативен стрес. Оксидативният стрес, причинен от свободните радикали, може да допринесе за когнитивен спад, свързан със стареенето. Цитрусовите плодове, горските плодове, ядките, семената и зелените листни зеленчуци са богати източници на витамин C, докато витамин E се съдържа в храни като бадеми, слънчогледови семки и спанак.

Витамин D

Витамин D е не само жизненоважен за здравето на костите, но и играе роля в когнитивната функция. Рецепторите за витамин D се намират в целия мозък и адекватните нива могат да подпомогнат неврозащитата. Излагането на слънчева светлина е естествен начин за повишаване на нивата на витамин D, а той може да се получи и от обогатени храни и добавки.

Витамини от група В (B6, B9, B12)

Витамините от група В са от съществено значение за различни мозъчни функции, включително синтеза на невротрансмитери и поддържането на миелина, защитната обвивка около нервните влакна. Витамин B6 се съдържа в бананите, картофите и птичето месо, докато витамин B9 (фолат) е изобилен в листните зеленчуци, боба и лещата. Витамин B12, който е от съществено значение за неврологичното здраве, се съдържа предимно в животинските продукти, а дефицитът му може да допринесе за когнитивен спад.

Магнезий

Магнезият участва в повече от 300 ензимни реакции в тялото, включително тези, свързани с мозъчната функция. Той помага за регулирането на невротрансмитерите, насърчава синаптичната пластичност и подобрява когнитивните функции. Храните, богати на магнезий, включват ядки, семена, пълнозърнести храни и листни зелени зеленчуци.

Цинк

Цинкът е основен минерал, който играе роля в синаптичното предаване и допринася за структурата на протеините в мозъка. Той се намира в храни като месо, млечни продукти, ядки и бобови растения. Адекватните нива на цинк подпомагат цялостната когнитивна функция и могат да допринесат за невропротекцията.

Куркумин

Куркуминът, активното съединение в куркумата, има мощни противовъзпалителни и антиоксидантни свойства. Изследванията показват, че куркуминът може да има невропротективни ефекти, потенциално намалявайки риска от свързан с възрастта когнитивен спад. Включването на куркума в готвенето или приемът на добавки с куркумин може да осигури когнитивни ползи.