Чувство на задух при ходене на къси разстояния - какви може да са причините

Чувството за задух след кратко ходене може да бъде обезпокоително, особено ако се случи внезапно или по-често от обикновено. Медицинският термин за това усещане е диспнея, което означава затруднено или дискомфорт при дишане. Въпреки че понякога задух може да се появи след натоварване, в горещо време или по време на периоди на стрес, честият или необясним задух може да сигнализира за скрит здравословен проблем.

Той може да произтича от състояния, засягащи белите дробове, сърцето или дори психичното здраве, като например тревожност. Понякога нещо толкова просто, като липсата на физическа форма, също може да допринесе. Когато обаче задухът стане постоянен или се влоши, той не бива да се пренебрегва. Разбирането на причините за него е от съществено значение, за да се определи дали са необходими промени в начина на живот или медицинска помощ, за да се възстанови здравословното и безпроблемно дишане.

Затлъстяване

Затлъстяването, дефинирано като индекс на телесна маса (ИТМ) от 30 или повече, може да окаже допълнително натоварване както на белите дробове, така и на сърцето. Мастните натрупвания около корема и гръдния кош могат да ограничат разширяването на белите дробове, което затруднява дишането. Според проучване, публикувано в BMC Pulmonary Medicine , озаглавено „Връзка между свързаната със затлъстяването диспнея в ежедневието“, е установено, че възрастните със затлъстяване имат значително по-висока честота на задух по време на ежедневни дейности. Проучването подчертава, че повишеният индекс на телесна маса (ИТМ) е силно свързан с намален белодробен обем и ограничено дихателно движение, което затруднява дишането, дори при леко физическо натоварване, като например ходене на къси разстояния.

Освен това, затлъстяването е свързано със състояния като сънна апнея и синдром на хиповентилация при затлъстяване, които могат да влошат задуха. Контролирането на теглото чрез балансирано хранене, редовни упражнения и медицинско наблюдение може значително да подобри дихателния комфорт и цялостното сърдечно-съдово здраве.

Тревожни разстройства

Задухът не винаги е причинен от физически проблем; може да произтича и от тревожни разстройства. Когато сте тревожни или стресирани, тялото ви освобождава адреналин, който ускорява сърдечната честота и дишането. Паническите атаки, по-специално, могат да причинят силен задух, стягане в гърдите и чувство на задушаване, дори когато белите дробове и сърцето са здрави. Усвояването на техники за релаксация, практикуването на осъзнато дишане и търсенето на терапия или консултиране може да помогне за контролиране на задуха, свързан с тревожността.

Астма

Астмата е дългосрочно състояние, при което дихателните пътища се възпаляват и стесняват, което затруднява движението на въздуха в белите дробове. Честите симптоми включват хрипове, кашлица и задух, които могат да се влошат по време на физическо натоварване, излагане на алергени или студено време. Лечението на астмата обикновено включва използване на инхалатори, които намаляват възпалението и отварят дихателните пътища, както и идентифициране и избягване на известни причинители. Редовните медицински прегледи са от съществено значение за контролиране на астмата.

Сърдечна недостатъчност

Сърдечна недостатъчност възниква, когато сърцето не е в състояние да изпомпва кръв ефективно, което води до натрупване на течност в белите дробове. Това води до задух по време на рутинни дейности като ходене или дори при легнало положение. Други симптоми могат да включват умора, подуване на глезените или краката и упорита кашлица. Ранната диагноза и лечение, включително медикаменти, промени в начина на живот и в някои случаи хирургични интервенции, могат да подобрят качеството на живот и да забавят прогресията на заболяването.