Натурални напитки, които помагат за намаляване на високата кръвна захар сутрин

Контролирането на кръвната захар е от съществено значение за цялостното здраве, особено вечер, когато метаболизмът на тялото естествено се забавя. Изборът на правилните напитки може да помогне за контролиране на нивата на кръвната захар, намаляване на пиковете и подпомагане на по-добър сън, което може да доведе до стабилни показания сутрин. Ето пет вечерни напитки, които изследванията показват, че могат да помогнат за контрол на кръвната захар...

Билкови чайове

Хората, които искат да контролират нивата на кръвната си захар по естествен начин, трябва да опитат да пият неподсладени билкови чайове като лайка и хибискус вечер. Антиоксидантите в чая от лайка помагат в борбата с възпаленията, което води до по-ниски нива на кръвната захар . Чаят от хибискус подпомага здравето на сърцето, което пряко влияе върху управлението на кръвната захар. Билковите чайове от лайка и хибискус без кофеин създават успокояваща атмосфера, която помага на хората да се отпуснат и да спят по-добре, което води до подобрен контрол на кръвната захар на следващия ден.

Ферментирало мляко (кефир)

Съдържанието на пробиотици в кефирната млечна напитка помага за поддържане на здравето на червата, което според учените играе роля в контрола на кръвната захар. Мета-анализ от 2021 г. показва , че консумацията на кефир води до понижаване на нивата на кръвната захар на гладно чрез способността му да повишава инсулиновата чувствителност. Вечерната консумация на кефир или подобни ферментирали млечни продукти предлага вкусен метод за контрол на нивата на кръвната захар и подпомагане на храносмилателното здраве по време на сън. Избирайте само неподсладени кефирни опции.

Чай с канела

Изследванията показват, че консумацията на канела води до понижаване на нивата на кръвната захар на гладно и засилване на инсулиновата реакция. Процесът на приготвяне на чай от канела включва варене на канелени пръчици във вода, за да се получи лесен разтвор за пиене. Тъй като не съдържа кофеин, можете лесно да консумирате чай от канела. Изследванията показват, че консумацията на чай от канела води до понижаване на нивата на кръвната захар и засилване на инсулиновата чувствителност, което го прави полезно природно средство за контрол на кръвната захар преди лягане.

Зелен чай

Зеленият чай съдържа катехини, които са антиоксиданти, помагащи на хората да развият по-добра инсулинова чувствителност, като същевременно понижават нивата на кръвната захар на гладно. Преглед на изследване от 2019 г. на 27 проучвания показва, че ежедневната пиенето на зелен чай води до понижаване на нивата на кръвната захар. Вечерната консумация на неподсладен зелен чай осигурява две ползи, тъй като съдържа L-теанин, който насърчава релаксацията и помага на хората да спят по-добре. Пълните ползи от зеления чай за кръвната захар стават налични, когато го пиете без добавки на захар или мляко.

Вода

Водата е най-лесната и най-полезна напитка за контрол на кръвната захар. Водата не осигурява калории или захар, като същевременно поддържа хидратацията на тялото, защото дехидратацията води до повишени нива на кръвната захар. Тялото използва вода, за да извърши естествения си процес на отстраняване на излишната захар от системата чрез производство на урина. Изследванията показват, че пиенето на вода вместо сладки напитки води до по-добър контрол на кръвната захар и намалява шансовете за развитие на диабет тип 2. Пиенето на вода през вечерните часове позволява на тялото ви да поддържа естествената си система за управление на кръвната захар, без да внася допълнителни калории или захар. Не прекалявайте обаче, тъй като пиенето на много вода може да ви наложи да използвате тоалетната няколко пъти през нощта, което може да попречи на съня и допълнително да наруши нивата на кръвната захар.