Как да съхранявате моркови, така че да ги запазите свежи през цялата зима

Морковите са едни от най-популярните зеленчуци в полските градини, а септември и октомври са времето им за прибиране от градината. Малко българи обаче помнят традиционните методи за съхранение, които им позволяват да се наслаждават на вкуса на този зеленчук през цялата зима. Ето няколко доказани методи, които си струва да се използват, за да се запазят морковите свежи.

Как да подготвите морковите за зимата

От решаващо значение е не само кога ще се съберат зеленчуците, но и как да се подготвят за съхранение. Експертите подчертават, че правилните практики за съхранение могат да запазят вкуса и хранителната стойност на морковите в продължение на много месеци.

За да се гарантира, че морковите са годни за консумация през цялата зима, трябва да се погрижим за няколко важни неща. На първо място е важно да изберете сух и слънчев ден за прибиране на реколтата. Когато вадите зеленчуците от земята, внимавайте да не повредите кората, което може да доведе до ускорено гниене. Експертите препоръчват да не се мият корените, а просто внимателно да се изчеткат от почвата и да се оставят да изсъхнат за около час.

Традиционни и забравени методи за съхранение на моркови

Популярните начини за съхранение на моркови у дома включват поставянето им в платнени торби с пресни дървени стърготини или в кутии с люспи от лук. Съществува обаче и по-малко известен, но много ефективен метод, който запазва зеленчуците свежи през цялата зима.

Това включва съхранение на моркови в кутия, пълна с пясък. Това помага за поддържане на правилното ниво на влажност, а ограниченият газообмен забавя развалянето. Леко влажният речен пясък е най-подходящ. Морковите трябва да се поставят поотделно, като се уверите, че не се докосват един до друг, и след това да се покрият с вестник. Съхранявайте морковите в изба, където температурата е ниска, а влажността е висока.

Други методи, доказали се с времето

Ако живеете в апартамент, съответно не разполагате с мазе, и ви се налага да държите морковите в хладилника, то убедете се, че ги съхранявате в перфорирани пликове или кутии с капак, подплатени с кухненска хартия, която абсорбира излишната влага. Много е важно в отделението на хладилника да няма ябълки или круши, защото тези плодове отделят етилен, който ускорява развалянето. Ако спазвате тези съвети, моркоите могат да останат свежи и хрупкави между 3 и 5 месеца.

