Войната в Украйна:

Силна експлозия в Букурещ, има жертви и пострадали (ВИДЕО)

17 октомври 2025, 11:28 часа 205 прочитания 0 коментара
Силна експлозия в Букурещ, има жертви и пострадали (ВИДЕО)

Двама души загинаха, а десетина други бяха ранени при силна експлозия тази сутрин в жилищен блок в един от секторите на румънската столица Букурещ, предаде Аджерпрес, цитирана от БТА. От Департамента за извънредни ситуации информираха, че експлозията в сектор 5 е засегнала апартаменти между първия и петия етаж на осеметажен блок и на място са били изпратени издирвателно-спасителни екипи от Инспектората за извънредни ситуации на Букурещ-Илфов (ISUBIF). Засега все още няма информация за причините за взрива. 

От Инспектората съобщиха, че 11 души са погълнали дим при експлозията, а издирвателно-спасителните екипи продължават работа на терен за откриването на други хора, които е възможно да са били затрупани.

Още: Експлозия във Великобритания, евакуират квартали (ВИДЕА)

Има евакуирани граждани

От румънската служба за спешна помощ SMURD заявиха, че девет от ранените при експлозията души са били транспортирани в различни спешни отделения в Букурещ.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Генерална дирекция "Полиция" в община Букурещ излезе с комюнике, в което съобщи, че е оказана помощ за евакуацията на граждани, които се намират в рисковата зона.

Още: Експлозия в центъра на Осло

Полицията е ограничила периметъра около експлозията и е отклонила движението в засегнатия район на Букурещ.

Инспекторатът за извънредни ситуации на Букурещ-Илфов съобщи, че експлозията е засегнала и друг жилищен блок в близост, при който се наблюдават откъсвания на строителни елементи от фасадата на сградата.

Още: Нови експлозии на пристанището в Хамбург (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
експлозия жертви Букурещ евакуирани хора
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес