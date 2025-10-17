Христо Янев набеляза двама българи за зимната селекция в ЦСКА, шефовете на „червените“ подготвят офертите

В ЦСКА работят здраво по зимната селекция в клуба като вече има няколко набелязани футболисти, които „армейците“ да опитат да привлекат. Сред тях попадат и двама български играчи. Става въпрос за левия краен защитник на Ботев Пловдив Андрей Йорданов, както и за фланговия футболист на Славия Кристиян Балов. Това съобщиха колегите от „Блиц“. Според информациите ръководството на „червените“ дори вече подготвя офертите за тях.

Андрей Йорданов е юноша на ЦСКА

Андрей Йорданов е юноша на ЦСКА като в последните две години постоянно се говори за негово завръщане в тима. Това обаче така и не се случи. Сега „червените“ са подновили интереса си към 24-годишния ляв бек, който е харесван от треньора на тима Христо Янев. Бранителят има договор с Ботев Пловдив до лятото на 2027-ма като според авторитетния портал „Transfermarkt“ цената му е 400 хиляди евро.

Кристиян Балов отдавна е в полезрението на "армейците"

Кристиян Балов също отдавна е в полезрението на ЦСКА. „Червените“ искаха да вземат 19-годишното ляво крило още през лятото. Тогава обаче не се стигна до сделка, тъй като президентът на Славия Венцеслав Стефанов постави много висока цена на фланговия играч. Договорът на младока с „белите“ обаче изтича през лятото и „армейците“ възнамеряват да се възползват от този факт като предложат символична сума за правата му, за да не го изпусне Славия без пари.

ОЩЕ: Дните на Бусато в ЦСКА са преброени, бразилецът вече мисли за бъдещето (ВИДЕО)