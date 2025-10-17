Легитимира ли антибългарщината в РСМ: Общественици и македонски българи с гневно писмо до президента на Словакия

От Сдружението на потомците на бежанците и преселниците от територията на Република Северна Македония са изпратили протестно писмо до словашкия президент Петер Пелегрини във връзка с извършени фалшификации и подкрепа на политиката на преследване на българите в Северна Македония и унищожаване на тяхното културно-историческо наследство. Причината за недоволството е информацията в публичното пространство във връзка с посещението на словашкия президент в Северна Македния, че според него процесът на присъединяване към ЕС трябва да се основава единствено на изпълнението на критериите и никоя държава не бива да го използва, за да решава свои въпроси и да държи други страни като „заложници“ чрез поставяне на допълнителни условия.

Съпредседателите на сдружението проф. Трендафил Митев, доц. Спас Ташев, Илия Стояновски напомнят на словашкия президент твърденсията на великия словашки учен Павел Йозеф Шафарик, който в своето класическо съчинение „Славянски древности“ (1837) пише, че българите от древни времена населяват Мизия, Тракия и цяла Македония.

Снимка: Сдружение потомци на бежанци и преселници от територията на РС Македония и приятели

Те са приложили и писмо на книжовен български език от Гоце Делчев до войводата от ВМОРО Никола Малешевски, 5 януари 1899 г., в което пише: „Отцепленията и разцепленията никак да не ни плашат. Действително жалко е, но що можем да направим, когато сме си българи и всички страдаме от една обща болест!".

Снимка: Сдружение потомци на бежанци и преселници от територията на РС Македония и приятели

"Трудните реформи" в Северна Македония

От сдружението определят като лъжа твърдението на официалната пропаганда на Скопие, че през изминалите 20 години прави реформи с цената на трудни решения.

„Държавата промени името си, но това е напълно логично. Република Северна Македония заема само 37% от територията на географската област Македония, поради което не може да има монопол върху това име. По този начин ѝ бе попречено да провежда иредентистка политика. В същото време Северна Македония прави имитация на реформи, но основната ѝ политика от 1945 г. до днес остава непроменена – провежда се дългогодишна системна дискриминация и културно прочистване на всичко, свързано с България, в т.ч. и срещу лицата със съхранена българска идентичност въпреки постоянните репресии и езика на омразата“, отбелязват от сдружението.

Исканията към словашкия президент

От сдружението наповнят, че през 2022 г., след като бе свалено ветото на България, ЕС прие единодушно преговорната рамка за еврочленство на Северна Македония, като едно от основните изисквания е промяна на конституцията и вписване на местната българска общност. „На 14 октомври 2025 г. в Скопие Вие критикувате това решение! Ние питаме: израз на какво е това Ваше поведение, след като и Словакия е гласувала за приемането на тази преговорна рамка? Смятате ли да ревизирате Вашата позиция и ако не смятате – защо правите подобни изказвания, с което на практика подкрепяте режима в Скопие да не се реформира?“, питат от сдружението.

Сред исканията им към словашкия президент са Словакия да уточни, че подкрепата за евроинтеграцията на Северна Македония е обвързана с изпълнение на преговорната рамка от 2022 г., включително правата на местната българска общност, както и да заяви открито, че вписването на българската общност в Конституцията на РС Македония е необходим начален и незаобиколим критерий за напредък в преговорите и други.

„Убедени сме, че подобна позиция ще затвърди авторитета на Словакия като държава, която защитава европейските ценности и правата на човека без двойни стандарти. Нашият протест не е насочен срещу словашкия народ, а срещу всяко действие, което може да легитимира продължаването на антибългарската дискриминация в Северна Македония", смятат още от сдружението.