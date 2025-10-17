Войната в Украйна:

17 октомври 2025, 11:38 часа 358 прочитания 0 коментара
Лошо време: Предупреждения за силни дъждове и наводнения в Гърция

Властите в Гърция предупреждават за проливни дъждове и опасност от наводнения в края на седмицата. "Избягвайте пътувания през уикенда в Гърция", препоръчва Пътна полиция. Циклон със силни дъждове обхвана страната, съобщават синоптиците. Засегнати са силно островите в Йонийско море. Пороен дъжд залива остров Корфу.

От Гражданска защита информират, че в следващите 24 часа проливни дъждове обхващат почти цялата страна с опасност от наводнения, информира БНР.

Препоръчва се на собствениците на магазини и живеещите на приземни етажи да вземат мерки.

Екстремно време с дъждове и гръмотевични бури се очакват днес в областите Атика, Спорадските острови, Евия и Тесалия. Вече има наводнени пътни участъци и се препоръчва шофьорите да спазват ограниченията, въведени от полицията.

Очаква се също нарушение на трафика на фериботите, поради силни морски бури. Собственици на яхти и рибарите са предупредени да не излизат в открито море до понеделник. Силите на пожарната са в повишена готовност за оказване на помощ.

Виолета Иванова
