Хлороза по лозата - как да ѝ намерим цаката?

Хлорозата е болест по растенията (не само по гроздето), при която образуването на хлорофил в листата се нарушава и така се губи способността за фотосинтеза. Основният симптом е промяна в цвета на листата от зелен до бледожълт, лимонов, кремав или белезникав.
Видове хлороза
Основните видове хлороза са инфекциозна и неинфекциозна.
- Неинфекциозна хлороза - желязодефицитна (желязна хлороза)
Симптоми: поради разрушаването на хлорофила листът постепенно бледнее, първо около жилките, след което цветът на цялата листна плоча става блед. Растението започва да гладува - растежът спира, листата и върховете на леторастите изсъхват, първо окапват гроздовете и цветовете, след това листата на долния слой. Ако не помогнете на растението, то умира напълно.
Важно - гореописаният ход на заболяването е характерен именно за липса на желязо! Рискът е особено висок, ако в почвата има голямо количество мед - антагонист на желязото. Подобна промяна в цвета може да възникне и при липса на цинк, но ще бъде съпроводена с малки листа и розетковидни върхове на леторастите.
Лечение - пръскане на листата с желязо-съдържащи препарати - железен сулфат, или още по-добре, съдържащ желязо в хелатна форма.
За да проверите правилната диагноза, можете да проведете простичък тест - намокрете четка в разтвор на лимонена киселина (железен хелат) и нанесете лента или нарисувайте знак (цифра или буква) върху пожълтял лист. При хлороза, причинена от дефицит на желязо, този модел ще се появи зелен само за един ден.
- Инфекциозна хлороза
Това е вирусно заболяване – т. нар. жълта мозайка (panachure giallume, infectivo).
Предава се от нематоди и посадъчен материал, взет от болно растение. Симптомите се появяват през пролетта под формата на пожълтяване на леторастите и листата. По-късно листата стават зелени, но по тях остават неоцветени петна.
С настъпването на жегата младите листа и леторасти израстват отново без симптоми на болестта. Но това не бива да заблуждава лозаря - няма да има лечение от само себе си. Заразените храсти се деформират, гроздовете стават по-малки, зърната остават с размер на грахово зърно. Вредността на болестта е висока, храстът подлежи на изкореняване, няма да има реколта, а рискът от заразяване на други насаждения е много висок.
- Едафична хлороза
Това е хлороза, причинена от неблагоприятни условия. Тя може да бъде предизвикана от:
- повишено съдържание на вар в почвата, което нарушава усвояването на желязото и блокира движението му в растението;
- прекомерна влажност на почвата;
- прекомерно засоляване на почвата;
- нарушаване на стандартите за съдържание на определени химикали в почвата - мед, манган, фосфати и др.
Важно! Обърнете внимание, че този вид хлороза се характеризира с пожълтяване на листната плоча между жилките, докато самите жилки остават зелени за дълго време.
- Карбонатна хлороза
Среща се на алкални почви. Почвата съдържа необходимото количество желязо, но то е в недостъпна форма (под формата на хидроксид - варта свързва металните йони). Същото явление се наблюдава и при медните, цинковите и мангановите соли. В растителните тъкани то също преминава в неактивни форми. Карбонатната хлороза води до изтощение и смърт на лозята.
Мерки за борба
Хлорозата се третира 3-4 пъти с прилагане на желязосъдържащи препарати. Най-ефективно е пръскането по листата с разтвор на железен сулфат или препарати, съдържащи желязо в хелатна форма. Едновременното прилагане на калиев тор в малка доза и комплекс от микроелементи ще има положителен ефект.
След първото третиране, ако няма грешка в диагнозата, в рамките на 4-6 часа можете да забележите как зеленият цвят на листата се връща пред очите ви.
Но най-важният начин за предотвратяване на хлорозата на гроздето върху проблемни почви е да се изберат специални подложки, които са устойчиви на засоляване или на съдържанието на карбонати в почвата.