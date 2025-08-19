Хлороза по лозата - как да ѝ намерим цаката?

Хлорозата е болест по растенията (не само по гроздето), при която образуването на хлорофил в листата се нарушава и така се губи способността за фотосинтеза. Основният симптом е промяна в цвета на листата от зелен до бледожълт, лимонов, кремав или белезникав.

Видове хлороза

Основните видове хлороза са инфекциозна и неинфекциозна.

Неинфекциозна хлороза - желязодефицитна (желязна хлороза)

Симптоми: поради разрушаването на хлорофила листът постепенно бледнее, първо около жилките, след което цветът на цялата листна плоча става блед. Растението започва да гладува - растежът спира, листата и върховете на леторастите изсъхват, първо окапват гроздовете и цветовете, след това листата на долния слой. Ако не помогнете на растението, то умира напълно.

Важно - гореописаният ход на заболяването е характерен именно за липса на желязо! Рискът е особено висок, ако в почвата има голямо количество мед - антагонист на желязото. Подобна промяна в цвета може да възникне и при липса на цинк, но ще бъде съпроводена с малки листа и розетковидни върхове на леторастите.

Лечение - пръскане на листата с желязо-съдържащи препарати - железен сулфат, или още по-добре, съдържащ желязо в хелатна форма.

За да проверите правилната диагноза, можете да проведете простичък тест - намокрете четка в разтвор на лимонена киселина (железен хелат) и нанесете лента или нарисувайте знак (цифра или буква) върху пожълтял лист. При хлороза, причинена от дефицит на желязо, този модел ще се появи зелен само за един ден.

Инфекциозна хлороза

Това е вирусно заболяване – т. нар. жълта мозайка (panachure giallume, infectivo).

Предава се от нематоди и посадъчен материал, взет от болно растение. Симптомите се появяват през пролетта под формата на пожълтяване на леторастите и листата. По-късно листата стават зелени, но по тях остават неоцветени петна.

С настъпването на жегата младите листа и леторасти израстват отново без симптоми на болестта. Но това не бива да заблуждава лозаря - няма да има лечение от само себе си. Заразените храсти се деформират, гроздовете стават по-малки, зърната остават с размер на грахово зърно. Вредността на болестта е висока, храстът подлежи на изкореняване, няма да има реколта, а рискът от заразяване на други насаждения е много висок.

Едафична хлороза

Това е хлороза, причинена от неблагоприятни условия. Тя може да бъде предизвикана от:

- повишено съдържание на вар в почвата, което нарушава усвояването на желязото и блокира движението му в растението;

- прекомерна влажност на почвата;

- прекомерно засоляване на почвата;

- нарушаване на стандартите за съдържание на определени химикали в почвата - мед, манган, фосфати и др.

Важно! Обърнете внимание, че този вид хлороза се характеризира с пожълтяване на листната плоча между жилките, докато самите жилки остават зелени за дълго време.

Карбонатна хлороза

Среща се на алкални почви. Почвата съдържа необходимото количество желязо, но то е в недостъпна форма (под формата на хидроксид - варта свързва металните йони). Същото явление се наблюдава и при медните, цинковите и мангановите соли. В растителните тъкани то също преминава в неактивни форми. Карбонатната хлороза води до изтощение и смърт на лозята.

Мерки за борба

Хлорозата се третира 3-4 пъти с прилагане на желязосъдържащи препарати. Най-ефективно е пръскането по листата с разтвор на железен сулфат или препарати, съдържащи желязо в хелатна форма. Едновременното прилагане на калиев тор в малка доза и комплекс от микроелементи ще има положителен ефект.

След първото третиране, ако няма грешка в диагнозата, в рамките на 4-6 часа можете да забележите как зеленият цвят на листата се връща пред очите ви.

Но най-важният начин за предотвратяване на хлорозата на гроздето върху проблемни почви е да се изберат специални подложки, които са устойчиви на засоляване или на съдържанието на карбонати в почвата.