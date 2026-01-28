Как да перете пухена завивка, така че да е перфектна и пухкава

Не се плашете от спалното си бельо. Експертите обясняват как да перете пухена завивка за най-чисти, уютни и пухкави резултати.

Естествено дишащ, изолиращ и лек, пухеният завивка е един от простичките луксове в живота - пухкавият, мек пълнеж е направен от оперението под перата на патица или гъска. И макар много хора да намират пуха за труден за грижа, всъщност е доста просто. Объркани ли сте как да перете пухена завивка? Истината е, че повечето пухени завивки и възглавници всъщност са направени за пране и сушене у дома, казва Патрик Ричардсън, експерт по текстил и водещ на The Laundry Guy по HGTV и Discovery+. Пухът е доста издръжлив материал, посочва той - в края на краищата, той идва от патица или гъска, които живеят навън в не особено идеални условия.

Все пак има няколко неща, които е добре да знаете, преди да хвърлите завивката в пералнята или да решите дали да я сушите на въздух или в пералня . Ето защо се консултирахме с експерти по грижа за тъканите, които знаят едно-две неща за това как се пере , включително Ричардсън и Логан Тейлър, който разработва програми за обучение по почистване за базирания в Сиатъл бизнес Dazzle Cleaning Company. Те ни дадоха вътрешна информация за това как да се грижим за този луксозен основен елемент от спално бельо.

Може ли да се пере пухена завивка в пералня?

Да, не само е напълно приемливо да перете пухена завивка в пералнята си, но е и доста лесно. Има едно предупреждение за прането у дома: размерът на вашата завивка и пералня. Ако имате пухена завивка с размер king-size, имайте предвид, че повечето домашни перални и сушилни нямат капацитет да изперат цялостно завивка с такъв размер. В такъв случай имате няколко възможности. Можете да използвате пералня с професионален размер в местна обществена пералня или да изберете професионално почистване. Но никога, никога не давайте пухената си завивка на химическо чистене. „ Течността за химическо чистене ще повреди пуха“, казва Ричардсън.

Как да перете пухена завивка у дома

Подобно на прането на пухени възглавници , една от най-важните стъпки при пране на пухена завивка е да се уверите, че тя е напълно потопена във вода в пералнята. Поради тази причина Ричардсън предпочита пералня с предно зареждане. Пухът е лек за обема си и тъй като много нови перални машини с горно зареждане използват сензор, за да определят колко вода да добавят въз основа на теглото на прането, те често не добавят достатъчно пух. За да се избегне това, той предлага да накиснете завивката във вода, преди да я добавите в пералня с горно зареждане. Следвайте тези стъпки, за да изперете пухена завивка у дома.

Необходими материали

Оцет

Вода

Четка за зъби

Сапун за пране или нежен препарат

Стъпка 1: Премахнете завивката

Свалете калъфа на завивката и го почистете според инструкциите на етикета за грижа.

Стъпка 2: Почистване на място

Ако завивката ви има видими петна или замърсявания, отстранете петната преди пране с няколко стъпки за третиране на петна. „Моят предпочитан метод обикновено е оцет и вода или сапун за пране и четка“, казва Ричардсън. Използвайте четка за зъби, за да втриете внимателно препарата за почистване на петна в завивката. За петна от масло или мазнини той предпочита разтвора за петна The Laundress или обикновен сапун за ръце.

Стъпка 3: Накиснете завивката

Ако използвате пералня с горно зареждане, накиснете завивката обилно с вода. Можете да направите това във ваната си или с помощта на голям съд. (Пропуснете тази стъпка, ако имате пералня с предно зареждане.) След това поставете завивката в пералнята.

Стъпка 4: Добавете почистващия си препарат

Ричардсън предпочита сапун за пране (не перилен препарат) или пух, вместо търговски перилен препарат. Причината? Агресивните перилни препарати могат да оставят остатъци, които могат да доведат до слепване на пух. Меки и нежни перилни препарати са приемливи за употреба върху пухени завивки, но Тейлър препоръчва да използвате само половината от количеството, което бихте използвали за дрехи или кърпи. Друг вариант: Откажете се от перилния препарат и използвайте 2 чаши бял оцет.

Стъпка 5: Изберете правилния цикъл на пране

Използвайте деликатен цикъл и следвайте инструкциите на етикета за грижа, независимо дали е предложена хладка или топла вода. Ричардсън предпочита експресен цикъл с топла вода, защото е достатъчно дълъг, за да почисти добре, но и достатъчно кратък, за да избегне прекомерно износване на пуха. Добавете допълнителен цикъл на изплакване, за да сте сигурни, че целият сапун е отстранен от пуха.

Как да изсушим пухена завивка

Сушенето в пералня е не само по-бързо от сушенето на въздух, но е и най-добрият начин да се гарантира, че пухеното завивно одеяло е напълно сухо, което помага за предотвратяване на неприятни миризми. „ Пухът може напълно да оцелее при топлината на сушилнята“, казва Ричардсън. Единственият момент, в който трябва да бъдете внимателни, е когато почиствате пухени изделия с водоустойчиво покритие, като парка или спален чувал, защото покритието на тези изделия може да се повреди от топлината. В тези случаи използвайте настройката за пух на сушилнята си, казва Ричардсън.

Стъпка 1: Добавете завивката и тенис топките

Поставете завивката в сушилнята. Добавете три чисти тенис топки. Те ще помогнат за разрохкването на пуха, докато се върти, увеличавайки обема и пухкавостта му. Това е лесен начин да предотвратите образуването на бучки в едната част на завивката.

Стъпка 2: Изберете правилния цикъл на сушене

Ще искате да изберете стандартния цикъл на вашата сушилня, който би трябвало да отнеме около час. Ако се изключи преждевременно, това може да се дължи на факта, че калъфът е сух, но пухът не е. В този случай използвайте бутона „по-сухо“ на машината или добавете време за сушене.

Стъпка 3: Разклатете го

Когато завивката е напълно суха, може да е полезно да я разтръскате добре. Нека партньор хване едната страна, докато вие хванете другата и я разтръскате. Това помага за равномерното разпределение на пуха вътре в завивката. След това просто поставете завивката обратно в чистия калъф за завивката, ако го използвате.

Колко често трябва да перете пухена завивка?

Това зависи от много фактори, включително дали използвате калъф за завивка и как се отнасяте към нея: Ядете ли в леглото? Домашните ви любимци спят ли с вас? Някой, който се къпе ежедневно преди лягане, носи пижама и използва горен чаршаф, ще трябва да пере завивката много по-рядко от някой, който спи гол директно под завивката, например. Ричардсън, който използва калъф за завивка и няма домашни любимци, пере пухената си завивка само няколко пъти в годината. Той казва, че за да се запази качеството на завивката и да се удължи животът ѝ, не бива да я перете по-често от всеки два месеца.

Но какво се случва, ако не перете пухена завивка редовно? Освен че може да се оцвети и евентуално да развие миризма, мръсната завивка може да има натрупване на мъртви кожни клетки и акари, които могат да причинят проблеми на всеки с алергии. Тя може също така потенциално да създаде проблеми с бактериални или гъбични кожни заболявания.