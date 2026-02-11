Дори не подозирате, че този плод е радиактивен

Плодовете, които почти винаги имаме у дома, всъщност са радиоактивни. Бананите са естествено радиоактивни, защото съдържат изотоп на калий, наречен калий-40 (K-40). Количеството радиация обаче е изключително малко и не представлява никакъв риск за здравето. Човешкото тяло поддържа стабилно ниво на калий, а излишъкът се отделя автоматично чрез метаболизма, пише "BBC Science Focus".

Радиацията от бананите е толкова минимална, че науката използва термина „еквивалентна доза от банан“ (BED) като илюстративна мярка, за да обясни много малки дози радиация.

Много хора са изненадани да чуят, че бананите са радиоактивни, но причината за това е напълно естествена. Този обичан плод е богат на калий, минерал, който е от съществено значение за човешкото тяло. Малка част от естествения калий, известен като калий-40, е радиоактивен изотоп и именно той е отговорен за минималната радиация, излъчвана от бананите. Това обаче не е нищо необичайно – други ежедневни храни, като боб, картофи и кафе, също съдържат следи от естествено срещащи се радиоактивни елементи.

Въпреки че думата „радиоактивен“ звучи тревожно, в случая с бананите няма причина за страх. Човешкото тяло има прецизен механизъм за регулиране на нивата на калий. Когато ядем банан, тялото автоматично отделя приблизително същото количество калий, което означава, че радиацията не се натрупва в тялото. Освен това, дозата радиация от един банан е изключително малка – далеч по-малка от естествения радиационен фон, на който сме изложени всеки ден, без дори да го осъзнаваме.

За да разберат по-добре тези малки дози, учените използват термин, наречен „еквивалентна доза от банан“, като опростен начин да обяснят колко минимална е всъщност радиацията. За сравнение, човешкото тяло получава повече радиация от космически лъчи или дори от самото присъствие на други хора в близост до нас, отколкото от яденето на един-единствен банан.

И ако се чудите колко банана трябва да изядете, за да станете радиоактивни, отговорът е изненадващо прост - вече сте. Средностатистическият възрастен съдържа около 140 грама калий в тялото си, от които приблизително 16 милиграма е калий-40. Това означава, че човешкото тяло е около 280 пъти по-радиоактивно от един банан, което за пореден път показва колко безвреден е този „радиоактивен“ плод.

Консумацията на банан увеличава количеството калий-40 в организма с около 0,4 процента. Това може да бъде временно засечено с много чувствителен Geiger брояч, но ефектът бързо отшумява, тъй като метаболизмът регулира нивото и излишъкът се отделя в рамките на няколко часа.