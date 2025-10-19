Как лесно да премахнете петна от кетчуп и лютеница от дрехите

Дори и да не се смятате за човек, който се храни небрежно, има вероятност кетчуп да е капнал от бургера или пържените картофи и да е попаднал върху ризата ви поне веднъж или два пъти. Тъй като кетчупът е на доматена основа, той съдържа танини, които могат да се абсорбират в тъканта и да оставят петно. Петната от кетчуп също са ярко оцветени, което ги прави трудни за пропускане, но не и невъзможни за премахване. Всъщност, често срещан продукт в килера, бял дестилиран оцет, може да е ключът към премахването на петна от кетчуп от дрехите ви. Но не се притеснявайте, ако нямате оцет под ръка, има и други практични методи за премахване на петна от сос от дрехите ви , като кислородна белина или водороден пероксид.

Най-ефективният начин да почистите вратите на кухненските шкафове

Както при повечето петна, бързите действия са жизненоважни. Петното от кетчуп трябва да е прясно, за да проработи този трик. Ако оцветената ви дреха вече е преминала през пералня и сушилня, високата температура на сушилнята вероятно е втвърдила петното, което прави премахването му много по-трудно. По подобен начин избягвайте топлината, докато третирате петна от кетчуп; докато някои петна реагират добре на топлина, кетчупът не. Използването на гореща вода или топлина от сушилнята е грешка при пране, която може да влоши петното , така че не сушете дрехата, докато петното не бъде напълно премахнато. И както винаги, тествайте препарата за премахване на петна на незабележимо място, за да се уверите, че не поврежда дрехата.

Как да премахнете петна от кетчуп с оцет

Още: Този козметичен продукт премахва мазни петна от дрехи

Независимо от метода за премахване на петна, който опитате, първата стъпка за премахване на петно ​​от кетчуп е незабавно да изстържете излишния кетчуп от дрехата си. Можете да направите това с всеки тъп предмет, като лъжица или нож за масло, точно както бихте направили, ако се опитвате да премахнете петно ​​от кетчуп от килима. След това използвайте салфетка или кухненска хартия, за да попиете внимателно петното и да абсорбирате колкото е възможно повече кетчуп. След това изплакнете със студена вода, като пускате водата от обратната страна на дрехата, за да се опитате да изтласкате част от петното.

Докато дрехата ви е все още влажна, смесете разтвор от 1 част вода и 1 част бял дестилиран оцет. Нанесете разтвора върху оцветената дреха с помощта на спрей или капкомер. Кетчупът трябва да започне да избледнява. Можете да повтаряте тази стъпка, докато петното изчезне. След това изперете дрехата както обикновено. Проверете дали петното е напълно изчезнало, преди да поставите дрехата в сушилнята. Ако не е, можете да повторите този процес, като пропуснете сушилнята, докато кетчупът се отстрани.

Още: Как да премахнете засъхнали петна от дрехи

Какво да направите, ако нямате оцет

Ако нямате оцет, кислородната белина също може да премахне петна от кетчуп, въпреки че ще трябва да накиснете дрехата си за няколко часа. Както при предишния метод, започнете, като изстържете кетчупа от дрехата си, попиете петното и след това я пуснете под студена вода. След това напълнете мивка или кофа с вода и добавете препоръчителното количество кислородна белина според инструкциите на производителя. Оставете дрехата да се накисва за един до шест часа, след което изперете както обикновено.

Още: Не е твърде късно! Ето как да спасите оцветените дрехи след изсушаване

Друг трик за премахване на кетчуп е под формата на водороден пероксид и сода бикарбонат. Тъй като водородният пероксид може да избели тъканите, запазете този метод за белите си дрехи. Смесете равни части сода бикарбонат и водороден пероксид, за да направите пастата за борба с петната. Поставете пастата върху петното (уверете се, че ризата ви е все още влажна от изплакването) и я оставете да действа до 20 минути. След това изперете както обикновено.