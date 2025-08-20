Как най-лесно да почистим ютията от натрупания котлен камък?

Удобно е да използвате ютия, когато гладещата плоча се плъзга лесно и не залепва. Но понякога се случва влакната на плата да изгорят, което причинява петна, които затрудняват движението. Необходимо е също така да почистите отворите, през които се подава пара, за да не се натрупва котлен камък в тях.

Ще ви кажем как да почистите ютия, какви вещества могат да бъдат полезни за това.

Почистваме от котлен камък отвътре и отвън

Ако отворите за изход на пара са запушени с отлагания от минерални соли, ефективността на гладенето ще бъде значително намалена. Ето как да почистите ютията от котлен камък отвътре и отвън.

1. Лимонена киселина

За 100 милилитра гореща вода вземете 20 грама лимонена киселина. Изсипете тази смес в резервоара на ютията и след това включете уреда на максимална температура. Разклатете загрятия уред, така че люспите от плаката да се отдалечат от стените на резервоара. След това включете гладенето с пара и изчакайте, докато целият разтвор излезе през отворите. След това почистете контейнера от остатъците от лимонена киселина, като налеете чиста вода вътре и повторите цялата процедура с гладене с пара 2-3 пъти.

Как да почистите загорялата ютия?

2. С оцет

Оцетът се разрежда с вода в съотношение 1:1. Достатъчно е малко количество, така че резервоарът да се напълни до една трета от обема. Изсипете оцетния разтвор, поставете ютията хоризонтално и я включете в режим на пара за 7 минути. Това време трябва да е достатъчно, за да се изпари цялата оцетна смес през отворите. След това е необходимо да изсипете чиста вода в резервоара и отново да включите режима на пара (до 10 минути). Остава само да избършете останалите минерални соли от плочата с мека кърпа.

3. Минерална вода

Минералната вода реагира с отлаганията. Резултатът е калциев бикарбонат, разтворима сол. За да премахнете котления камък, следвайте тези стъпки:

• напълнете резервоара с минерална вода;

• включете ютията на максимална температура;

• освободете парата от отворите - най-добре е да я държите над мивката, за да можете лесно да отмиете мръсотията;

• допълнете отново с минерална вода и повторете процедурата.

След като ютията се охлади, дупките могат да се почистят с памучни тампони.

4. Аскорбинова киселина

Този метод ще помогне при малки варовикови отлагания. Ще ви трябват таблетка "аскорбинова киселина" и един литър вода. Аскорбиновата киселина трябва да се разтвори във вода и полученият разтвор да се свари. Когато течността се охлади, тя се излива в резервоара. След това ютията се нагрява и се включва режимът на подаване на пара.

Обикновено премахването на котлен камък трябва да се извършва веднъж на всеки 2-3 месеца. Ако правите това редовно, ютията няма да оставя следи или петна по дрехите ви.

Как да почистим ютията от котлен камък и да предотвратим повторната му поява?

Как да почистите загорели петна от плочата?

Тези проблеми често възникват, ако гладите синтетични дрехи с нарушен температурен режим. Тогава повърхността остава с полепнали мъхчета и „мръсни“ кафяви въглеродни отлагания. Можете да ги премахнете по различни начини.

1. Със сода

За да почистите ютията от полепнал текстил, можете да направите почистваща паста от обикновена сода. За 2 супени лъжици суха сода ще ви е необходима 1 супена лъжица вода. Нанесете пастата върху студената плоча, „разтрийте“ я със салфетка и оставете за 5 минути. Избършете содата с мека кърпа, след което изплакнете с вода и отново избършете плочата. Трябва да действате внимателно, за да не надраскате покритието.

Като нова: Само 2 съставки, с които да почистите ютията

2. Със сол

За този метод ще ви е необходима обикновена готварска сол. Покрийте дъската за гладене с вестник. Поръсете върху вестника слой сол с дебелина 1 сантиметър. Най-добре е да използвате фино смляна, за да не се надраска покритието. Включете ютията и я движете с кръгови движения върху кристалите сол. След това вземете влажна кърпа и почистете разтворената мръсотия от плочата. Остава само да полирате покритието със суха и мека кърпа (това трябва да се направи, когато оборудването се е охладило).

3. Водороден пероксид

Почистването на изгоряла тъкан от плочата е възможно и с помощта на водороден прекис. Трябва да загреете ютията, така че повърхността да е топла, а не гореща. След това навлажнете памучен тампон с водороден прекис и избършете въглеродните отлагания. Водородният прекис е безопасен за всяко покритие. Освен това по време на процеса на почистване няма да има неприятна миризма.

4. С паста за зъби

Пастата за зъби е добър начин за почистване на ютия с тефлоново покритие. Нанесете продукта върху студена подметка, оставете го за 5 минути и го отстранете с влажна гъба. Пастата трябва да е бяла, без оцветители. Тези с гел текстура или цветни ивици не са подходящи, тъй като могат да оставят следи по повърхността.

5 ефективни метода да почистите ютията за 15 минути

5. С оцет

Оцетът ще помогне за премахването както на силни, така и на леки замърсявания. В първия случай е необходимо да намокрите кърпа и да покриете плочата с нея за няколко часа. Във втория случай е достатъчно да използвате мокър памучен тампон. Обърнете внимание: оцетът отделя пари при нагряване, така че е най-добре да почиствате с него в проветриво помещение.