Печените чушки са истинско богатство – сладки, ароматни и готови за десетки ястия. За да им се радваме месеци наред, ключът е правилната стерилизация у дома. По-долу ще намерите най-лесния подход стъпка по стъпка, плюс безопасни варианти за марината и за стерилизация на чушки в собствения им сок.

Как най-лесно се стерилизират печени чушки?

Кой метод е най-лесен и безопасен?

Най-практично за домашни условия е да запечатате печените чушки в кисела марината и да ги обработите на водна баня. Високата киселинност прави продукта подходящ за тази технология и гарантира стабилност на вкуса. Ако искате чушки без марината, използвайте уред за консервиране под налягане – зеленчуците са с ниска киселинност и изискват по-висока температура от кипене. Съхраняване на чушки в масло или само в буркан без термична обработка не е безопасно.

Колко време се варят буркани с печени чушки?

Необходими продукти (за около 5 буркана)

2,5-3 кг печени червени чушки, обелени и почистени

750 мл винен оцет (5% киселинност)

750 мл вода

2 с.л. захар (за балансиране на киселината)

1,5 с.л. сол за туршии

6-8 скилидки чесън, на филийки

По желание: 1 ч.л. черен пипер на зърна, 2 дафинови листа, стрък магданоз

Подготовка на бурканите и чушките

Изберете цели, здрави и добре изпечени чушки. Оставете ги горещи в затворен съд за 10 минути – така люспата се отделя лесно. Бурканите измийте със сапун и гореща вода. Ако ще обработвате пълните буркани 10-15 минути на водна баня, предварително “стерилизиране” на празните буркани не е задължително; ако все пак настоявате, потопете празните буркани във вряща вода за 10 минути. Дръжте работната повърхност чиста.

Начин на приготвяне

Подгрейте фурната на ниско и поддържайте бурканите топли. В тенджера сложете оцета, водата, солта и захарта. Оставете да заври 2-3 минути. Напълнете бурканите плътно с ленти печени чушки, добавете чесън и подправки по желание. Залейте с горещата марината, оставяйки около 1 см празно пространство под капачката. Обезвъздушете с нож или шпатулка и избършете гърлата на бурканите. Затворете капачките. Подредете бурканите на решетка в дълбока тенджера, залейте с гореща вода до 2-3 см над капачките и варете 12-15 минути от момента на завиране. Извадете внимателно и оставете бурканите да изстинат на разстояние. След 12 часа проверете вакуума – капачките трябва да са хлътнали и неподвижни.

Алтернатива - печени чушки без марината

Ако предпочитате чушки само със собствен сок, те трябва да се консервират под налягане. Работи се в малки буркани (до пинта). Напълнете бурканите с обелени чушки, долейте с вряла вода и оставете 2,5 см свободно място. Обработката е 35 минути в уред за консервиране под налягане: при манометър – около 11 паунда на квадратен инч на ниска надморска височина; при тежест – 10. Винаги се ръководете от указанията на уреда и не заменяйте с готварска тенджера под налягане – тя не достига и не поддържа нужната температура за достатъчно време.

Малки хитринки за по-добър вкус

Пасирайте една-две чушки и ги върнете в маринатата – получава се лек „сос“, който обгръща лентите. За по-наситен аромат може да запечете за минута зърната пипер и да добавите щипка към бурканите. Обичате пикантно? Сложете тънко резенче люта чушка във всеки буркан, но не променяйте пропорциите на оцета и водата. Ако искате по-малко сол, намалете я – солта е за вкус, не за безопасност.

Често срещани грешки и как да ги избегнете

Намаляване на оцета или замяна с домашен: рисково е, защото киселинността може да падне под безопасното ниво.

рисково е, защото киселинността може да падне под безопасното ниво. Доливане на масло в буркана: зеленчуци в мазнина създават условия за опасни бактерии.

зеленчуци в мазнина създават условия за опасни бактерии. Кратко време на обработка: под 10 минути на водна баня не е достатъчно за чисти, но нестерилни буркани.

под 10 минути на водна баня не е достатъчно за чисти, но нестерилни буркани. Препълване и липса на „въздушен джоб“: оставяйте 1 см, за да има стабилно запечатване.

оставяйте 1 см, за да има стабилно запечатване. Мръсни ръбове на бурканите: винаги забърсвайте преди затваряне.

Съхранение и употреба

Дръжте бурканите на тъмно и хладно. Използвайте в рамките на 8-12 месеца за оптимален вкус. Отворен буркан се пази в хладилник и се изяжда до седмица. Печените чушки са чудесни за салати, разядки, сандвичи, гарнитури и бързи сосове.

Стерилизирането на печени чушки не е сложно, ако следвате две прости линии: кисела марината с водна баня или обработка под налягане, когато искате чисти чушки. И в двата случая чистотата, правилното време и достатъчната киселинност са вашите помощници. Изберете метода според вкуса и техниката, с която разполагате у дома. Така ще запазите аромата на сезона сигурно и вкусно.