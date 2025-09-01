Каква е връзка между кортизола и коремните мазнините

Много хора са объркани, когато се придържат към това, което смятат за „здравословна“ диета, но кантарът не помръдва или – още по-лошо – забелязват увеличаване на коремните мазнини. Един от най-устойчивите видове наддаване на тегло е коремната мазнина, която според медицинските специалисти се причинява от нещо повече от лоша диета или липса на упражнения. Според диетолозите решението често надхвърля хранителния избор и приема на калории. Що се отнася до натрупването на мазнини около корема, диетологът Анджали Мукерджи казва, че има две основни причини, които се открояват: ниска мускулна маса от заседнал начин на живот и хроничен стрес, който повишава нивата на кортизол.

„Защо трупам мазнини по корема, дори когато се храня здравословно?“ Често се свежда до два мълчаливи виновника: хроничен стрес... и ниска мускулна маса“, пише диетологът Анджали Мукерджи в описанието на последната си публикация в Instagram.

Връзка между стрес и кортизол

Първият виновник е свързаният със стреса кортизол. Когато тялото изпитва стрес, то освобождава кортизол, известен още като „хормон на стреса“. Въпреки че играе роля в контролирането на кръвната захар и метаболизма, продължителното му повишаване може да бъде вредно.

„Когато нивата на кортизол са високи за продължителен период от време, тялото ви повишава кръвната захар и също така складира мазнини. И по-голямата част от тези мазнини се съхраняват около коремната област“, ​​обяснява тя.

Дори с чиния, пълна с питателни зърнени храни, смутита и салати, този хормонален дисбаланс може в крайна сметка да доведе до класическото „издуване на корема“. Този модел на складиране на мазнини не само влияе върху външния вид, но и повишава риска от заболявания, свързани с начина на живот, като диабет тип 2, хипертония и сърдечно-съдови заболявания.

Ниска мускулна маса

Вторият основен фактор е ниската мускулна маса. Загубата на мускулна маса често е резултат от дълги работни дни, заседнал начин на живот и намалена физическа активност. Тялото започва да губи чиста мускулна маса, ако няма достатъчно мобилност, упражнения със сила или прием на протеини.

„Може би сте веган, може би сте вегетарианец, не ядете достатъчно протеини, ще загубите мускулна маса и ще натрупате многомазнини по корема“, добавя Анджали.

Каква е връзката между чревно здраве и метаболизма

Според експерти, коремните мазнини са нещо повече от козметичен проблем. Излишните висцерални мазнини около коремните органи са свързани с по-висок риск от диабет, сърдечни заболявания, стеатоз на черния дроб и хормонален дисбаланс. С други думи, това е начинът на тялото да сигнализира, че нещо по-сериозно се нуждае от вашето внимание.

Добрата новина: Решения съществуват

Практикуването на техники за намаляване на стреса, като йога, медитация, дълбоко дишане и достатъчно сън, може да помогне за контролиране на нивата на кортизол. Редовните силови тренировки, ежедневните упражнения и богатата на протеини диета също помагат за поддържане на мускулната маса и подобряване на метаболизма на мазнините.

Чрез постигане на правилния баланс между управление на стреса, упражнения и диета е възможно да се управляват мазнините в корема, като същевременно се намалят здравословните рискове и козметичните проблеми.