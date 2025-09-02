Какво трябва да знаем при пране на пухена възглавница?

Защо да перете пухени възглавници и можете ли да го направите у дома?

Самостоятелното пране на възглавници е трудно, отнема време и крие рискове. Това обаче не спира много домакини. Хубавото е, че съществуват подробни инструкции за пране на пухена възглавница, без да съсипете нея или пералнята. Ще се опитаме да сме полезни за всички, които ги перет сами.

1. Както всеки домашен текстил, спалното бельо изисква редовна грижа. Особено тези неща, които влизат в контакт с човешкото тяло. Възглавницата „общува“ с нас всеки ден в продължение на 6-8 часа. Тя абсорбира пот, мазнини от мастните жлези, а върху нея остават следи от козметични кремове, маски, бои за коса и мехлеми.

Мислите ли, че перете възглавницата си достатъчно често?

2. Потупайте възглавницата. Ще се ужасите от това колко прах има в нея. Част от него замърсява въздуха в къщата с всяко разрошване. Друга част се смесва с влага, мазнини, мръсотия, слепва пълнежа на бучки, които пречат на съня. В тях лесно се зараждат паразити. Именно наличието на бактерии обяснява миризмата на застояло мръсно бельо.

3. Спането на груба, неравна възглавница не ви дава желаната почивка. То причинява повече проблеми, отколкото помага.

Важно: органичните замърсители са отлична хранителна среда. Спорите на гъбички и плесени причиняват настинки и белодробни заболявания. Микробите навлизат в тялото, причинявайки рецидиви на хронични заболявания. Праховите акари отделят отпадъчни продукти, съдържащи алергени.

Подготовка за пране

Преди да се заемете с пране на пухени възглавници, ги огледайте, пригответе контейнер, торбички, връзки за тях, препарат, прочетете тези инструкции.

1. Изтупваме възглавницата и поставяме перата в торбички

• Отстранете праха от възглавницата. Колкото по-добре я изтупате или почистите с прахосмукачка, толкова по-малко мръсотия ще попадне дълбоко в пълнежа и толкова по-добър ще бъде резултатът.

• Разкъсайте малко шева, сложете пуха и перата в малки торбички, като всяка завържете плътно. Торбичките не трябва да са прекалено пълни, за да може почистващият разтвор лесно да проникне дълбоко в пълнежа. Перете на ръка или в пералня.

2. Избор на препарати за пране

Купете течен перилен препарат за текстил. Ще улесните изплакването, което е много важно при третиране на спално бельо. В противен случай, прахът за пране, останал в пълнителя, ще се превърне в постоянен източник на вредни изпарения.

Как сами да изперете възглавница?

Ако всичко е готово, остава да решите как да перете възглавницата - на ръка или в пералня. По-добре е да я перете на ръка във ваната, тъй като ще е твърде тясно в леген. Можете да перете и по една торба, но това отнема твърде много време.

Ако искате да изперете правилно възглавница в пералнята, направете това

1. В пералнята

Изсипете перилния препарат, поставете торбичките с пух в барабана. Следвайте правилото - един цикъл на пране само за един артикул. Както при прането на пухени якета, препоръчително е да поставите 2-3 тенис топки в барабана,

• Могат ли пухените възглавници да се перат в пералня?

Изберете програма за деликатно пране на възглавници, допълнителна опция за изплакване. Ако машината има режим на сушене, задайте максималния брой обороти. Тенис топки в барабана по време на сушене ще бъдат подходящи. Те ще разрохкат сместа от пух и пера.

• На каква температура трябва да пера възглавници в пералнята?

Как правилно да перете възглавници – в пералня или на ръка

Естественият пълнител се пере при температура до 40 градуса по Целзий, за да се предотврати изсъхване и чупливост.

2. Ръчно пране

Поставете торбичките с пух и пера във вана или леген. Накиснете ги в разтвор от перилен препарат, след 15 минути внимателно ги намачкайте, като се стараете да не извивате. Добре е да изплаквате пуха многократно.

Народни методи

В допълнение към традиционното пране на пухена възглавница, за грижа за спалното бельо се използват и народни методи за почистване.

1. Накисване с лимонов сок

Разтворете сока на пет големи лимона, прецедени от семките, в 3 литра топла вода. Поставете калъфите с пълнежа в разтвора. След два часа пухът и перата ще станат много по-бели, ще придобият приятен аромат и ще се почистят от мръсотия и микроби.

2. Чистене със сода бикарбонат и етерично масло от чаено дърво

Добър почистващ и дезинфекциращ ефект се постига чрез суха обработка на възглавница от пера или пух със сода бикарбонат (100 г), леко навлажнена с масло от чаено дърво (10-15 капки). Почистването се извършва, както следва:

• поставете праха на дъното на легена;

• поставете възглавница в него, почистете калъфа от всички страни, като го търкате със сода;

• оставете за 1 час;

• минете с прахосмукачка.

Благодарение на тези процедури, прането или химическото чистене на възглавницата се забавя с 2-3 месеца.

Правилно сушене на възглавница

Изпраният пълнеж се разстила върху хоризонтална повърхност, покрита с памучен плат. Пухът трябва да лежи на тънък, равномерен слой. Всички открити заплитания се оправят на ръка, а тези, които са се слепили дори след изпиране, се изхвърлят. Обемът на възглавницата може да намалее, но тя ще стане по-чиста и без бучки.

Влажният пух се покрива с марля, в противен случай ще се разлети. Сушенето се извършва в естествени условия за 1-2 дни.