Какво се случва с тялото ви, ако всеки ден ядете мед

Медът е необходима храна в много домакинства и често го използваме, за да подсладим всичко.

Но какво всъщност се случва с телата ни, когато ядем мед всеки ден? Като естествен подсладител, пълен с антиоксиданти и пребиотици, медът поддържа цялостното здраве, а редовната му консумация може да подобри храносмилането, да увеличи енергията, да облекчи кашлицата и да помогне в борбата с инфекциите, според Health.

Храносмилането ви ще се подобри.

Изследванията показват, че медът може да има изключително положителен ефект върху храносмилателната система. Той е богат на пребиотици, съединения, които подхранват и насърчават растежа на добрите бактерии в червата, обяснява д-р Жаклин А. Вернарели, хранителен епидемиолог и доцент в университета „Сакред Харт“.

„Добавянето на мед към диетата ви всеки ден може да подхрани тази здравословна флора“, каза тя. Когато имате по-големи количества полезни бактерии, „имате по-добро храносмилане и усвояване на хранителните вещества“, добави Вернарели, отбелязвайки, че това също помага за потискане на растежа на вредните бактерии, които причиняват инфекции.

Ще имате по-малко оксидативен стрес

Друго голямо предимство на меда е богатството му на флавоноиди и феноли – молекули с антиоксидантни свойства.

Антиоксидантите помагат за намаляване на оксидативния стрес, дисбаланс в тялото, който може да доведе до увреждане на клетките. Това подпомага цялостното здраве, казва Вернарели, но ползите могат да бъдат особено значителни за мозъка.

Според Ивет Хил, регистриран диетолог и специалист по хранене, фенолите в меда защитават мозъчните клетки и могат да помогнат за предотвратяване на загуба на паметта.

Ще получите енергия без рязък спад

Ако консумирате мед редовно, може да забележите, че имате повече енергия.

„Енергийният тласък от меда идва от съдържанието му на захар“, каза Вернарели.

Тъй като медът съдържа естествена захар, той може да осигури енергия без срива, който често следва консумацията на рафинирана захар.

Голям мета-анализ показва, че медът може дори да подобри гликемичния контрол, но хората с диабет или преддиабет трябва да се консултират с лекар, преди да го консумират редовно.

Ще кашляте по-малко.

Вярно е - медът наистина може да помогне за облекчаване на кашлицата.

„Действа, като покрива гърлото, създавайки защитна бариера, която намалява дразненето и потиска желанието за кашлица“, обяснява Лорън Манакър, регистриран диетолог и специалист по хранене.

Някои доказателства дори сочат, че медът може да е по-ефективен от някои лекарства. Така че една супена лъжица мед преди лягане, самостоятелно или смесен с топла вода, може да ви помогне да спите по-добре.

Може да имате по-малко инфекции

Медът, особено суровият мед, е известен със своите мощни антимикробни, антибактериални и противовъзпалителни свойства. Благодарение на това, той може да помогне на тялото да се бори с инфекциите, намалявайки вероятността от грип или настинка.