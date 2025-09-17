Кога е най-доброто време за бране на черния бъз

Черният бъз, Sambucus nigra, е ценен заради лечебните си свойства още от древни времена. Докато цветовете са най-известни с употребата си в сиропи и чайове, плодовете му – малки черни горски плодове , които узряват в края на лятото – са истинска съкровищница от биоактивни съединения и са важна съставка в народната и съвременната фитотерапия.
Просто не е истина колко полезен е черният бъз
Те узряват до октомври.
Плодовете са малки, кръгли зрънца, с диаметър 5-6 мм, тъмнолилави до черни на цвят. Растат в съцветия и обикновено узряват от края на август до октомври, в зависимост от надморската височина и климатичните условия. Най-висококачествените плодове растат по слънчеви горски ръбове, горички и живи плетове. Плодовете са богати на витамини, минерали и антиоксиданти.
Още: Сок от черен бъз - регулира кръвната захар и сваля холестерола
100 г пресни плодове съдържат средно:
Витамин C – около 35 мг (укрепва имунитета),
Витамин А – около 600 IU (важен за зрението и кожата),
Фибри - 7 г (подобряват храносмилането),
Още: Вземете само една лъжица сироп от черен бъз, за удивителен ефект
Естествени захари – фруктоза и глюкоза,
Антиоксиданти – особено антоцианини, които придават на плодовете тъмния им цвят и имат противовъзпалителни ефекти,
Минерали – калий, калций, желязо и фосфор
Поради богатия си хранителен състав, бъзът се счита за суперхрана.
Още: Тази билка е мощен имуностимулатор и пазител на здравето
Лечебни свойства
Горските плодове традиционно се използват за: укрепване на имунитета - поради високото съдържание на витамин C и антиоксиданти, намаляване на симптомите на настинка и грип - изследванията показват, че екстрактът от горски плодове може да съкрати продължителността на заболяването, пречистване на организма - стимулират изпотяването и бъбречната функция, подпомагат храносмилането - са леки лаксативи и подобряват функцията на червата и защитават сърцето и кръвоносните съдове - намаляват оксидативния стрес и могат да помогнат за регулиране на холестерола.
Суровите плодове не са годни за консумация поради наличието на гликозид самбунигрин, който може да освободи циановодородна киселина в храносмилателния тракт и да причини гадене, повръщане или диария. Термичната обработка обаче разгражда това съединение, така че те са безопасни за консумация в преработен вид.
Плодовете най-често се използват за приготвяне на сиропи и сокове, които укрепват имунитета и се използват като естествено лекарство срещу настинки. Конфитюрите и сладката също са богати на фибри и антиоксиданти. Сушените плодове, подобно на чая, се използват за приготвяне на детокс напитки. Ликьорът и виното от бъз са традиционни напитки с изразени аромати. Те могат да се използват и като естествени добавки, защото екстрактите от плодове се предлагат под формата на капсули и капки.
Още: Къртиците и насекомите бягат, когато имате това растение в двора
Беритбата започна и ще продължи до октомври. На берачите се препоръчва да избират напълно узрели плодове, тъй като черните плодове са с най-добро качество.