Кой НЕ трябва да пие чай от мащерка

Мащерката е растение от семейство Кръстоцветни, с над 400 разновидности според изследванията. От древни времена мащерката се използва като поддържащо средство при различни здравословни проблеми. Чай от мащерка се приготвя чрез накисване на пресни клонки от мащерка или сушени листа от мащерка в гореща вода. Чай от мащерка има безброй ползи за здравето, особено за здравето на сърцето и съдовете.

Растението мащерка съдържа много важни хранителни вещества. Приблизително 1 грам мащерка съдържа значителни витамини и минерали като витамин К, калций, желязо и манган. Тези свойства правят чая от мащерка полезен билков чай ​​с положителен ефект върху здравето. Основните ползи от чая от мащерка са следните:

Може да помогне за контрол на кръвното налягане : Някои лабораторни изследвания показват, че мащерката може да помогне за понижаване на кръвното налягане.

Богат на антиоксиданти: Свободните радикали са нестабилни молекули, които могат да увредят здравите клетки в тялото. Антиоксидантите помагат за неутрализирането на тези свободни радикали и за борба с оксидативния стрес. Съединения като тимол и фитол, открити в мащерката, са важни антиоксиданти. Благодарение на тези антиоксиданти, чаят от мащерка може да помогне в борбата с оксидативния стрес в организма.

Може да помогне за облекчаване на храносмилателната система : Според някои научни изследвания, мащерката съдържа антимикробни и антибактериални съединения. Това помага на чая от мащерка да се бори с бактериите и микробите в стомаха и червата. Освен това, чаят от мащерка може да помогне за отпускане на храносмилателната система и облекчаване на лошото храносмилане.

Може да помогне за укрепване на имунната система: Витамините и минералите в мащерката могат да помогнат за укрепване на имунната система.

Има противовъзпалителни свойства: Някои научни изследвания показват, че съединения като тимол в мащерката могат да помогнат в борбата с възпалението в организма.

Може да има положителен ефект върху здравето на кожата: Чаят от мащерка е богат на антиоксиданти, които са важни за здравето на кожата. Освен това, чаят от мащерка има антибактериални свойства, които могат да помогнат за облекчаване на симптомите на кожни проблеми като акне и гъбични инфекции.

Може да помогне за облекчаване на дихателни проблеми: Някои проучвания показват, че противовъзпалителните свойства на мащерката могат да помогнат за облекчаване на дихателни проблеми като кашлица и запушен нос. С други думи, чаят от мащерка може да помогне за успокояване на симптоми като болки в гърлото, запушен нос и кашлица.

Може да помогне за намаляване на менструалните болки: Някои проучвания показват, че чаят от мащерка може да помогне за регулиране на менструалния цикъл и облекчаване на менструалните болки.

Може да помогне за контрол на теглото: Някои проучвания показват, че съединение в мащерката, наречено тимол, може да помогне за контрол на теглото.

Може да намали стреса: Някои проучвания показват, че фенолните съединения в чая от мащерка могат да помогнат за намаляване на стреса и тревожността.

Един от любимите чайове, които могат да помогнат в борбата с настинките и болките в гърлото, е чаят от мащерка.

Качествата на мащерката са известни още от древността. Древните египтяни са препоръчвали чай от мащерка за укрепване на организма, но също така и при настинки и болки в гърлото. Ароматът ѝ се свързва с есенните специалитети на бабите, а освен това има солиден ефект в борбата с възпаленията и инфекциите на дихателните пътища.

Мащерката се използва както като подправка в готвенето, така и като чай в природната медицина и е растение, което расте спонтанно в Средиземноморския регион.

Ароматът му е остър и богат на летливи масла. От обикновена мащерка са получени няколко хибридни сорта, с по-мек и приятен аромат, които са особено ценени като подправки за месо и сирене.

Мащерката помага при настинки и болки в гърлото

Мащерката е родом от средиземноморските региони (Италия, Гърция, Южна Европа) и има малки цветове , които се отварят от средата на лятото до късна есен. Най-доброто време за прибиране на реколтата е през октомври, когато само цветните стъбла се чупят и сушат.

Тази билка помага на тялото да се бори с бактерии и микроби, което я прави идеална, когато се разболеете от грип през зимата. Горещ чай от мащерка, приготвен с една чаена лъжичка сушена билка на 100 мл вряща вода, успокоява настинки и болки в гърлото, магарешка кашлица и бронхит.

Етерично масло от мащерка

Етеричното масло от мащерка, което можете да намерите в магазините за здравословни храни, е показано за успокояване на астматични пристъпи, подобряване на респираторни инфекции и когато човек се възстановява от пневмония.

При болки в гърлото или инфекции на гърдите можете да прилагате и топли компреси с мащерка, към които да добавите няколко капки етерично масло.

Чаят от мащерка обаче не е подходящ за хора, страдащи от синдром на раздразнените черва, стомашни язви или киселини.