Лекар: Колко супени лъжици семена от чиа може да консумирате на ден?

Колко семена от чиа трябва да ядете на ден?

Колко супени лъжици семена от чиа трябва да консумирате на ден? Отговори на лекари

Колко семена от чиа трябва да ядете на ден?

Семената от чиа са известни с впечатляващия си хранителен профил и няколко ползи за здравето. Хранителните вещества в семената от чиа подпомагат здравето на сърцето, поддържат здрави кости и подобряват контрола на кръвната захар.

Малките семена от чиа са източник на есенциални хранителни вещества. Те са многофункционални и могат да се използват в много рецепти. Хранителните вещества в семената от чиа подпомагат здравето на сърцето, поддържат здрави кости и подобряват контрола на кръвната захар. Омега-3 мастните киселини, открити в семената от чиа, могат да подпомогнат здравето на сърцето, като намалят възпалението и понижат нивата на холестерола. Семената от чиа са полезни и за хора с диабет, тъй като могат да помогнат за стабилизиране на нивата на кръвната захар.

Семената от чиа са полезни и за отслабване, благодарение на високото си съдържание на протеини и фибри. Както протеините, така и фибрите насърчават чувството за ситост и предотвратяват ненужните пристъпи на глад. Фибрите също така поддържат храносмилането и червата здрави. Когато се накисват, те абсорбират значително количество вода, което насърчава чувството за ситост.

Още: Само с една съставка: Чудотворната вода за отслабване, с която ще влезнете във форма за лятото

За да се възползвате от всички ползи, семената от чиа трябва да се консумират правилно в точното количество. Ако се чудите как, продължете да четете, за да научите отговорите.

Колко семена от чиа трябва да ядете на ден?

Безопасно е да консумирате семена от чиа ежедневно. Във видео в Instagram, д-р Саурабх Сети, известен като чревен лекар и гастроентеролог, разкри, че трябва да консумирате „1-2 супени лъжици накиснати семена от чиа на ден“ с достатъчно вода. Това количество е достатъчно, за да се пожънат ползите без прекомерен прием.

Колко супени лъжици семена от чиа трябва да консумирате на ден? Отговори на лекариСемената от чиа са известни с впечатляващия си хранителен профил и няколко ползи за здравето. Хранителните вещества в семената от чиа подпомагат здравето на сърцето, поддържат здрави кости и подобряват контрола на кръвната захар.

Още: Вкусна закуска, с която ще стопите килограмите за седмица

Колко супени лъжици семена от чиа трябва да консумирате на ден? Отговори на лекари

Семената от чиа са добър източник на растителни омега-3 и протеини

Малките семена от чиа са източник на есенциални хранителни вещества. Те са многофункционални и могат да се използват в много рецепти. Хранителните вещества в семената от чиа подпомагат здравето на сърцето, поддържат здрави кости и подобряват контрола на кръвната захар. Омега-3 мастните киселини, открити в семената от чиа, могат да подпомогнат здравето на сърцето, като намалят възпалението и понижат нивата на холестерола. Семената от чиа са полезни и за хора с диабет, тъй като могат да помогнат за стабилизиране на нивата на кръвната захар.

Семената от чиа са полезни и за отслабване, благодарение на високото си съдържание на протеини и фибри. Както протеините, така и фибрите насърчават чувството за ситост и предотвратяват ненужните пристъпи на глад. Фибрите също така поддържат храносмилането и червата здрави. Когато се накисват, те абсорбират значително количество вода, което насърчава чувството за ситост.

Още: Как се приготвя чиа за салата

За да се възползвате от всички ползи, семената от чиа трябва да се консумират правилно в точното количество. Ако се чудите как, продължете да четете, за да научите отговорите.

Колко семена от чиа трябва да ядете на ден?

Безопасно е да консумирате семена от чиа ежедневно. Във видео в Instagram, д-р Саурабх Сети, известен като чревен лекар и гастроентеролог, разкри, че трябва да консумирате „1-2 супени лъжици накиснати семена от чиа на ден“ с достатъчно вода. Това количество е достатъчно, за да се пожънат ползите без прекомерен прием.

Експертът също спомена, че семената от чиа могат да причинят подуване на корема, ако се консумират сухи или в твърде много количество.

Още: Семена от чиа - как влияят на кръвната захар

Как да се използва правилно

Консумацията на сухи семена от чиа може да представлява опасност от задавяне. Когато се накиснат, семената от чиа набъбват и образуват желеобразна структура. Накисването за около 20-30 минути им помага да се раздуят и ги прави по-лесни за смилане.

Начин на консумация на семена от чиа

Вода от чиа семена: Добавете една супена лъжица накиснати семена от чиа към чаша вода и изпийте на гладно за бодра сутрин . Можете също да добавите малко лимон, за да подобрите вкуса.

Още: Вода с чиа - какви са ползите от нея

Добавете към смутита: Можете да смесите семена от чиа в смутита за допълнителна хранителна стойност.

Поръсете върху храни: Добавете ги към салати, овесени ядки, кисело мляко или зърнени храни за хранителен тласък.

Чиа пудинг: Смесете семената от чиа с избрана от вас течност (като бадемово мляко) и оставете да престои една нощ в хладилника. На следващия ден ще имате вкусен пудинг, който можете да подсладите или да поръсите с плодове и ядки.

Съставка за печене: Включете семена от чиа в рецептите си за печене, като хляб, мъфини или енергийни барчета.