Лекар: Колко супени лъжици семена от чиа може да консумирате на ден?

Семената от чиа са известни с впечатляващия си хранителен профил и няколко ползи за здравето. Хранителните вещества в семената от чиа подпомагат здравето на сърцето, поддържат здрави кости и подобряват контрола на кръвната захар.
Малките семена от чиа са източник на есенциални хранителни вещества. Те са многофункционални и могат да се използват в много рецепти. Хранителните вещества в семената от чиа подпомагат здравето на сърцето, поддържат здрави кости и подобряват контрола на кръвната захар. Омега-3 мастните киселини, открити в семената от чиа, могат да подпомогнат здравето на сърцето, като намалят възпалението и понижат нивата на холестерола. Семената от чиа са полезни и за хора с диабет, тъй като могат да помогнат за стабилизиране на нивата на кръвната захар.
Семената от чиа са полезни и за отслабване, благодарение на високото си съдържание на протеини и фибри. Както протеините, така и фибрите насърчават чувството за ситост и предотвратяват ненужните пристъпи на глад. Фибрите също така поддържат храносмилането и червата здрави. Когато се накисват, те абсорбират значително количество вода, което насърчава чувството за ситост.
За да се възползвате от всички ползи, семената от чиа трябва да се консумират правилно в точното количество. Ако се чудите как, продължете да четете, за да научите отговорите.
Колко семена от чиа трябва да ядете на ден?
Безопасно е да консумирате семена от чиа ежедневно. Във видео в Instagram, д-р Саурабх Сети, известен като чревен лекар и гастроентеролог, разкри, че трябва да консумирате „1-2 супени лъжици накиснати семена от чиа на ден“ с достатъчно вода. Това количество е достатъчно, за да се пожънат ползите без прекомерен прием.
Семената от чиа са добър източник на растителни омега-3 и протеини
Експертът също спомена, че семената от чиа могат да причинят подуване на корема, ако се консумират сухи или в твърде много количество.
Как да се използва правилно
Консумацията на сухи семена от чиа може да представлява опасност от задавяне. Когато се накиснат, семената от чиа набъбват и образуват желеобразна структура. Накисването за около 20-30 минути им помага да се раздуят и ги прави по-лесни за смилане.
Начин на консумация на семена от чиа
Вода от чиа семена: Добавете една супена лъжица накиснати семена от чиа към чаша вода и изпийте на гладно за бодра сутрин . Можете също да добавите малко лимон, за да подобрите вкуса.
Добавете към смутита: Можете да смесите семена от чиа в смутита за допълнителна хранителна стойност.
Поръсете върху храни: Добавете ги към салати, овесени ядки, кисело мляко или зърнени храни за хранителен тласък.
Чиа пудинг: Смесете семената от чиа с избрана от вас течност (като бадемово мляко) и оставете да престои една нощ в хладилника. На следващия ден ще имате вкусен пудинг, който можете да подсладите или да поръсите с плодове и ядки.
Съставка за печене: Включете семена от чиа в рецептите си за печене, като хляб, мъфини или енергийни барчета.