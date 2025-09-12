Лекарства от кухнята: 3 подправки, които подсилват имунитета

Всички знаем, че децата често се разболяват по време на сезонните промени. От кашлица и настинки до стомашни разстройства, родителите обикновено бързат към аптеката. Но понякога най-добрите решения се намират точно на кухненските ви рафтове. Ежедневните подправки, които използваме за вкус, също могат да действат като мощни защитници на здравето на децата.

В понеделник диетологът Нмами Агарвал сподели видео в Instagram, в което открои три такива подправки. Тя обясни как те не само могат да добавят вкус към храната, но и да подпомогнат имунитета, храносмилането и цялостното благополучие на вашето дете.

3 подправки за повишаване на имунитета

1. Сурова куркума

Куркумата винаги е била известна като естествен лечител. Нмами посочи, че суровата куркума има антибактериални свойства, които помагат на тялото да се бори с инфекциите и да намали възпалението. Един прост трик я прави още по-ефективна. Тя каза: „Суровата куркума се абсорбира по-добре, когато я приемате с добри мазнини или черен пипер.“ Това означава, че добавянето ѝ към топло мляко, смесването ѝ с гхи или комбинирането ѝ с черен пипер може да помогне на детето ви да извлече максимума от нея.

2. Семена от кимион

Кимионът е друга често срещана подправка с големи ползи. Децата често се оплакват от газове или подуване на корема, а джирата помага за облекчаване на тези проблеми, като същевременно подпомага храносмилането. Нмами обясни, че кимионът е пълен с желязо и антиоксиданти, които също подобряват усвояването на хранителните вещества. Можете лесно да го добавите към ориз, къри или в тадка – той е мек на вкус, но много ефективен по отношение на функцията.

3. Семена от карамбол

Това е кухненско лекарство, в което много баби се кълнат. Нмами твърди, че дори щипка от него може да е от голяма полза. Известно е, че облекчава стомашни болки, тежест и лошо храносмилане. Дъвченето на няколко семена с топла вода или добавянето на малко количество към тесто за чапати може да даде незабавно облекчение. Освен че успокоява стомаха, аджвайнът също така укрепва червата.

Тези подправки са доказателство, че здравето не винаги е нужно да идва от аптеката. Простите, ежедневни съставки могат да играят важна роля в изграждането на имунитета на детето и да предпазват от често срещани проблеми. Както обобщи Нмами, понякога лекарствата са точно в кухнята ви.