Мандарините засягат два органа, диетолог предупреждава защо не бива да прекаляваме с тях

Тяхната сочност, освежаващ вкус и богатство от хранителни вещества правят мандарините любим плод за мнозина, особено през зимата.

Богат на витамини и минерали

Този плод произхожда от семейство цитрусови и е известен с благоприятните си ефекти върху здравето.

Освен че са наслада за небцето, мандарините са естествен източник на витамин C, който помага за засилване на имунитета, както и на витамини B, D и K, калций, магнезий и фибри, което ги прави отличен съюзник в борбата с настинките през зимата.

Може ли да се ядат мандарини преди лягане?

Повечето от въглехидратите в мандарините идват от естествено срещащи се захари: фруктоза, глюкоза и захароза. Една малка мандарина съдържа 5% от нуждите ви от диетични фибри. Фибрите в мандарините, както и в много цитрусови плодове , са разтворими, което ги прави полезни за забавяне на храносмилането . Разтворимите фибри също помагат за стабилизиране на кръвната захар и понижаване на нивата на холестерола.

Мазнини

Мандарините са с много ниско съдържание на мазнини, съдържащи незначителни количества мононенаситени, полиненаситени и наситени мастни киселини.

Протеин

Мандарините са бедни на протеини , съдържат само малко количество есенциални и неесенциални аминокиселини.

Въпреки че често се свързват със здравето, е добре да се знае, че както при всяка храна, има ограничение за консумация.

Въпреки че мандарините са богати на хранителни вещества, прекомерната им консумация може да бъде проблем.

Според руската диетолог Надежда Чапкина, дневният прием на фруктоза не трябва да надвишава 40 грама, а няколко мандарини вече могат да достигнат тази граница.

Кога е идеалното време за консумация?

Твърде много мандарини могат да повлияят негативно на черния дроб. Хората, страдащи от гастрит, също трябва да бъдат внимателни, тъй като киселините в мандарините могат да раздразнят чувствителната лигавица на стомаха и червата.

Не се препоръчва да се ядат мандарини на гладно, тъй като киселинността им може да причини дразнене на храносмилателния тракт. Най-доброто време за консумация е вечер, тъй като са нискокалорични и няма да повлияят негативно на телесното тегло.

Именно заради лесно смилаемата си природа, мандарините са перфектният вариант за лека закуска в студените зимни дни.

Този вкусен плод със сигурност е полезен и може да бъде част от здравословна диета, но, както винаги, умереността е ключова.

Подобно на други цитрусови плодове, мандарините съдържат флавоноиди , феноли и етерични масла, които им придават антиоксидантни свойства. Мандарините съдържат сравнително голямо разнообразие и количество фитонутриенти, които могат да предпазят клетките от увреждане, да намалят възпалението , да понижат риска от сърдечно-съдови заболявания и да осигурят други ползи за здравето.