Най-мръсната част от кухнята, която всички забравят да почистят

Вашата кухня е площадка за всякакви микроби и бактерии. Вредни патогени като E. coli, салмонела и кампилобактер са най-често срещани по различните повърхности, където се обработват и приготвят сурови храни, особено месо, птици и яйца. Почистването и дезинфекцията на кухнята са от първостепенно значение и е изключително важно да се предотврати разпространението на тези микроби към други често срещани точки на допир и храни. Макар че някои от ключовите области, върху които трябва да се съсредоточите при основното почистване на кухнята , са очевидни, има едно място в кухнята ви, което най-вероятно се пренебрегва: превключвателят за осветление.

Как да разберете кога трябва да смените старата си тенджера под налягане

Помислете за това: Превключвателят за осветление в кухнята се докосва често и от много хора в къщата, така че той лесно може да прехвърли микроби от един човек на друг. Микробите, които обикновено се натрупват по плотове, дръжки на кранове, дъски за рязане и гъби за съдове, могат да се окажат върху ключове, когато хората излизат от стаята, което ги прави едни от най-важните предмети в кухнята, които трябва да почиствате по-често. И все пак, много хора забравят да ги почистят изцяло. За щастие, това често пропускано място отнема само няколко минути, за да се избърше и дезинфекцира, така че може лесно да бъде интегрирана част от рутинната ви рутина за почистване на кухнята.

Как трябва да почистите ключа за осветление в кухнята си

Още: Експерт предупреждава: Ето защо никога не трябва да изливате мазнина в мивката

Първо, важно е да определите график за почистване на тази пренебрегвана част от вашата кухня. Планирайте да почиствате ключа за осветлението в кухнята си поне веднъж седмично, но го правете по-често, ако някой в ​​дома ви е болен, тъй като тази зона може лесно да разпространява микроби. Помислете за добавянето му към редовната си рутина, за да създадете ефективен график за почистване.

Кухненските уреди, които трябва да изключите от контакта преди буря

Преди да почистите ключа за осветление в кухнята, е изключително важно да изключите електричеството към него – това ще предотврати токов удар. След това използвайте суха микрофибърна кърпа, за да отстраните праха и замърсяванията от повърхността на ключа за осветление. Смесете топла вода и няколко капки препарат за миене на съдове и навлажнете памучен тампон или мека кърпа с разтвора (като се уверите, че не е твърде мокър). Избършете ключа и капака. Използвайте памучен тампон, за да заобиколите ъглите на ключа, или стара четка за зъби, за да потъркате тесни места, като например винтовете на капака. След това ще искате да дезинфекцирате ключа за осветление, като навлажните памучен тампон или кърпа със спирт и внимателно я разтъркате върху ключа за осветление и капака. Накрая избършете цялата повърхност с чиста, суха микрофибърна кърпа, като се уверите, че е напълно суха, преди да включите отново захранването.

Още: Експертите предупреждават: Никога не изливайте мляко в мивката

За по-задълбочено почистване ще трябва да изключите захранването и да почистите ключа, като следвате стъпките по-горе. След това отстранете пластината от стената с помощта на отвертка. Измийте пластмасовия капак с топла сапунена вода. Уверете се, че сте го подсушили добре, преди да го сглобите отново, и включете отново захранването.