Топ храни за мозъка, които изострят паметта и фокуса

Мозъкът ни работи постоянно, дори когато почиваме. И затова той постоянно се нуждае от висококачествено гориво с правилните хранителни вещества, за да функционира в оптимален капацитет. Няколко проучвания са установили, че определени храни спомагат за подобряване на паметта, поддържане на фокуса и предпазване на мозъчните ни клетки от увреждане. С течение на времето, диета, богата на тези „храни за мозъка“, може да помогне за забавяне на когнитивния спад и поддържане на умствената острота. Ето някои такива храни за мозъка, които изострят паметта и фокуса:

Мазна риба (като сьомга, скумрия, сардини)

Мазните риби са богати на омега-3 мастни киселини, особено DHA и EPA, които са важни структурни компоненти на мозъчните клетки. Тези мазнини поддържат невронната комуникация, спомагат за намаляване на възпалението и също така насърчават кръвообращението в мозъка – и по този начин редовната консумация на мазна риба може да помогне за подобряване на мозъчната функция.

Проучване , озаглавено „Връзката на омега-3 мастните киселини с деменцията и когнитивния спад “, публикувано в The American Journal of Clinical Nutrition, гласи: „Нашите открития показват, че 1) дългосрочният прием на омега-3 мастни киселини може да намали риска от болестта на Алцхаймер; 2) приемът на омега-3 мастни киселини с храната, особено DHA, може да намали риска от деменция или когнитивен спад; и 3) периферните биомаркери на омега-3 мастни киселини могат да служат като предсказващи фактори за когнитивен

Боровинки (и други горски плодове)

Известно е, че горските плодове са богати на флавоноиди и антиоксиданти, които помагат за предпазване на мозъка от оксидативен стрес и възпаление. Проучване от 2011 г., озаглавено „ Добавките с боровинки подобряват паметта при възрастни хора“, показва, че ежедневният прием на сок от диви боровинки в продължение на 12 седмици подобрява функцията на паметта при възрастни хора с ранни проблеми с паметта.

Зелени листни зеленчуци

Зелените листни зеленчуци – като спанак, къдраво зеле и броколи – са богати на хранителни вещества като витамин К, лутеин, фолат и бета каротин. Редовната им консумация може да помогне за забавяне на когнитивния спад и да подпомогне здравите мозъчни клетки. Подчертавайки това, проучване, публикувано в списание Neurology , ръководено от изследователи от университета Rush, установи, че консумацията на една порция зелени листни зеленчуци като спанак, къдраво зеле и маруля дневно е свързана с изключително бавно темпо на когнитивен спад при възрастните хора.

Ядки, особено орехи

Ядките са богати на здравословни ненаситени мазнини, витамин Е и антиоксиданти – всички от които подобряват мозъчната функция и когнитивните способности, когато се консумират редовно за определен период от време. Ядките, особено орехите, са пълни с растително омега-3 (алфа-линоленова киселина), която е свързана с по-добра памет и мозъчна функция. Подчертавайки това, проучване от Университета в Рединг установи, че консумацията на приблизително 50 грама орехи (което е около шепа) за закуска всеки ден води до по-бърза реакция и подобрена мозъчна функция през целия ден при млади хора, в сравнение с хранене без ядки. Така че, заменете тази нездравословна закуска с ядки за по-остър мозък още днес!

Пълнозърнести храни

Пълнозърнестите храни – включително ориз, пшеница, овес, киноа – осигуряват постоянен приток на глюкоза в тялото, която е и основното гориво за мозъка. И така, консумацията на пълнозърнести храни предлага устойчива енергия и подпомага когнитивната функция. Освен това, пълнозърнестите храни са богати и на фибри, витамини от група В и други микроелементи, полезни за здравето на мозъка.