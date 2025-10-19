Най-лесният начин да премахнете стикер от буркан

Празните буркани от сосове за паста или туршии могат да бъдат полезни в кухнята и дома, така че не бързайте да ги изхвърляте или рециклирате. В тях могат да се съхраняват храни като сушени бобови растения или паста, да се организират дреболии, като копчета или макари с конец, или дори да се превърнат в мини фенери, пълни с вълшебни лампички, за да осветят пространствата ви след залез слънце. Има много невероятни начини да преработите стъклените буркани в уникален домашен декор . Трудната част е отлепването на етикетите - бурканите ви ще бъдат по-хубави без тях и лепкавите им остатъци. Лепилото обаче може да не помръдне, дори след търкане, накисване на буркана в гореща вода или измиване в съдомиялна машина. И така, какво можете да направите? Обърнете се към един обикновен домакински предмет вместо това.

Как да подготвите бурканите за консерви? С тези трикове ще бъдат като нови!

Въпреки че търговските продукти могат да го премахнат, те може да съдържат разтворители, които могат да раздразнят кожата или очите ви. Освен това, може да има моменти, когато искате чист буркан, но нямате препарат за премахване на лепило. За щастие, има естествена алтернатива, която може би вече имате под ръка: зехтин. Този основен продукт за готвене, богат на антиоксиданти и противовъзпалителни свойства, може да разхлаби упорито лепило с минимални усилия. Просто нанесете малко с кърпа или кухненска хартия и скоро ще имате буркан без лепило, който е идеален както за съхранение на остатъци, така и за използване за занаятчийски проект. Премахването на лепкави остатъци от буркани е само един от многото таланти на зехтина - ако все още не сте го направили, скоро ще откриете, че има много изненадващи начини да използвате зехтин у дома .

Използване на зехтин върху вашите преработени буркани

Още: Как да стерилизираме буркани във фурна?

За да премахнете упорити етикети, намажете обилно етикета и буркана със зехтин и го оставете да престои една нощ. Този проект е идеален начин да използвате всеки развален или евтин зехтин. В крайна сметка е най-добре да запазите качествения си екстра върджин зехтин за салати или други ястия. Ако етикетът все още не се отлепи, повторете процеса за една нощ. За упорити частици, внимателно ги изстържете с нож за занаятчийски материали или стоманена вълнена подложка. Поръсете с малко сода бикарбонат и изтъркайте буркана отново, за да премахнете остатъците от лепило.

Още: Как се прави най-лесно консервирането на червено цвекло в буркани

След това, преди употреба, не забравяйте да измиете буркана в гореща сапунена вода. Имайте предвид, че дори най-добрите препарати за миене на съдове може да не премахнат всички остатъчни миризми, особено ако бурканът преди това е съдържал нещо особено остро, като кисели краставички, кимчи или пикантни подправки. Вместо това, опитайте този трик, за да се отървете от миризмата . Поръсете сода бикарбонат в буркана, като се уверите, че тя покрива цялата вътрешност. Тази проста съставка може да неутрализира миризмите, като промени pH-то на всички останали киселини, правейки миризмата им по-слаба. След като бурканът ви е чист и без мирис, той е готов за употреба в кухнята или за следващия ви проект.