Не е твърде късно! Ето как да спасите оцветените дрехи след изсушаване

И така, открили сте петно ​​върху любимата си дреха и то вече е преминало през пълен цикъл на пране и сушилня. Обречено е, нали? Вероятно си мислите, че няма смисъл да се опитвате да го премахнете сега, защото е вкоренено завинаги. Но не бива да губите надежда засега. Може би все още има начин да го спасите и не, не говорим за това да вземете най-близката бутилка препарат за почистване на тъкани от рафта си и да го попиете там. Всъщност може да успеете да спасите оцветените си дрехи дори след като са били изсушени, като нанесете перилен препарат върху оцветената зона – по-специално ензимен перилен препарат, който е просто сапун за пране, съдържащ ензими.

Повечето перилни препарати ги съдържат, въпреки че някои пропускат ензимите и ароматите за хора с чувствителна кожа или предпочитащи по-малко добавки. Въпреки това, перилен препарат с ензими може да бъде най-добрият ви приятел, когато имате оцветена дреха, с която не сте готови да се разделите, дори след като е изсъхнала. Всъщност има няколко вида ензими в перилните препарати, предназначени да се справят с упорити петна, с които горещата вода не може да се справи сама. Например, амилазите разграждат петна от нишесте, липазите се справят с мазни петна като масло или олио, а протеазите се справят с петна на протеинова основа. Така че, вземете бутилката ензимен сапун за пране и спасете любимата си риза.

Третиране на оцветени дрехи с ензимен перилен препарат

За да премахнете петно ​​от вече изсушени дрехи , нанесете малко ензимен перилен препарат върху оцветената зона и го оставете да действа около 10 минути. Ако петното е по-старо, можете да го оставите за 30 минути или повече, за да може ензимите наистина да проникнат в тъканта и да разградят пигмента. Повечето съвременни перилни препарати съдържат ензими и можете да разберете дали вашият съдържа, като погледнете етикета. Търсете думи като „био“, „биологичен“ или „перилен препарат с ензимна активна съставка“. Ако пише „небиологична формула“, вероятно не съдържа ензими и следователно няма да е подходящ за този конкретен трик за премахване на петна.

Внимателно изтъркайте зоната след нанасяне на ензимния препарат с мека четка с движения нагоре-надолу, за да помогнете за повдигането ѝ. След като завършите този кръг на почистване на петното, изплакнете препарата и след това опитайте почистване с бял оцет, след което изплакнете отново. Можете да повтаряте тези стъпки, ако е необходимо, докато премахнете колкото е възможно повече от петното.

След като приключите с предварителната обработка, изперете дрехата съгласно инструкциите на етикета за грижа. Ако тъканта може да го понесе, използвайте най-горещата настройка на водата на пералнята, тъй като топлината ще помогне за разхлабване и повдигане на петното. Ако петното изчезне след пълен цикъл на пране, можете да го хвърлите в сушилнята. Но ако петното все още е залепнало, просто повторете споменатите стъпки за предварителна обработка, преди да я пуснете на друг цикъл на сушене.