Правилото за 30 минути „задържа“ топлината в дома ви – сметките ще намалеят драстично

Високите сметки за отопление са кошмар за много българи по време на отоплителния сезон, но се оказва, че могат да бъдат ефективно намалени. Правилото за 30 минути е особено полезно.

Отоплителният сезон, който продължава няколко месеца в България (най-често от ноември до март), е време, когато всички ние се подготвяме за поредното финансово бреме. Всичко това се дължи на астрономическите цени на сметките за отопление. Оказва се, че дори малки стойности на радиатора могат да генерират огромни разходи. Ето защо през това време много хора търсят ефективни решения, които помагат да „запазят“ повече топлина в домовете си и същевременно да спестят пари. И макар че има няколко доказани начина за подобряване на топлинния комфорт, без да се увеличава температурата на радиаторите, така нареченото правило за 30 минути е особено полезно. Разберете какво представлява то и как да го използвате, за да останете на топло тази зима.

30-минутното правило за „задържане“ на топлина и по-ниски сметки за отопление

Още: Топлофикация на гражданите. Невероятно, но факт (СНИМКИ)

Намаляването на високите месечни сметки за отопление не означава непременно по-малък топлинен комфорт през есента и зимата. Оказва се, че има няколко доказани решения, които ви позволяват умело да „задържате“ топлината, без да е необходимо да увеличавате радиаторите на максимум или да сменяте стари отоплителни системи. В този случай истинското удоволствие е използването на така нареченото 30-минутно правило.

30-минутното правило за „задържане“ на топлината в дома ви включва използване на слънчевата светлина през целия ден, особено в слънчеви дни през есента и зимата. Ако прозорците ви са обърнати на изток, е добре да отворите завесите, щорите и сенниците възможно най-рано – не по-късно от 30 минути след изгрев слънце. По този начин топлите лъчи бързо ще затоплят охладения интериор. Същото правило важи и следобед. В такива случаи се препоръчва да затворите завесите не по-късно от 30 минути след залез слънце. Това ще предпази интериора ви от значителни спадове на външните температури и бърза загуба на топлина.

По какви други начини можете да спестите от сметките си за отопление?

Още: Европейският съд ги осъди, но топлофикациите ще вземат "горе-долу" същите пари за парно и топла вода

30-минутният метод ви позволява да спестите значително от сметките си за отопление през отоплителния сезон и да „запазите“ топлината в дома си, но има и няколко други аспекта, които си струва да се вземат предвид, особено през есента и зимата. Те включват:

обезвъздушаване и почистване на радиатори

откриване на радиатори, които са зад мебели или дебели завеси

уплътняване на прозорци и врати

Още: Как да стартирате колата при -15°C без да повредите двигателя?

Как да проверите дали прозорците и вратите са херметични за секунди?

За да проверите дали прозорците и вратите в дома ви са херметични за секунди, просто извършете теста с ръка. Поставете ръката си върху рамката на прозореца и бавно я движете по цялата повърхност между рамката и стената. В момента, в който усетите хладен бриз отвън, не забравяйте да запечатате зоната с уплътнител. Тестът с ръка трябва да се извърши на всички прозорци и врати в апартамента.