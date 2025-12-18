Пребиотици и пробиотици - каква е основната разликата

Когато говорим за цялостно здраве, пробиотиците и пребиотиците са често обсъждани термини. Въпреки че повечето хора смятат, че са едно и също нещо, има някои ключови разлики между двете. Пробиотиците съдържат живи полезни бактерии, които помагат за поддържане на здравето на червата, но пребиотиците служат като специфични хранителни фибри, които хранят полезните бактерии. Нека научим повече за това каква е целта им и защо не винаги са необходими...

Какво представляват пробиотиците

Пробиотиците съдържат живи микроорганизми, които се състоят главно от бактериални щамове, носещи ползи за здравето. Естествените пробиотици се намират във ферментиралите храни, които включват кисело мляко, кефир, кисело зеле, кимчи и мисо. Тези бактерии пътуват до червата и помагат за балансиране на трилионите микроби, които вече са там, известни като чревен микробиом.

Още: Каква е разликата между пробиотик и пребиотик и кое подобрява храносмилането?

Какво представляват пребиотиците

Пребиотиците, от друга страна, са несмилаеми хранителни фибри, които служат като хранителни източници за полезните бактерии, живеещи в храносмилателната ви система. Тялото ви ги прекарва през тънките черва до дебелото черво, където бактериите ги ферментират в полезни късоверижни мастни киселини. Храни, богати на пребиотици, включват чесън, лук, банани, овес, ябълки и др.

Продуктите съдържат фибри, които позволяват естествения растеж на бактериите, без да са необходими външни микроорганизми. Тялото използва тези съединения, за да генерира енергия за клетките на дебелото черво, като същевременно се борят с възпалението и подобряват способността им да абсорбират минерали, включително калций. Комбинацията от пребиотици с пробиотици създава синбиотици, които имат засилени терапевтични ползи.

Ключови разлики между тях

Още: Този алкохол вдига имунитета до небето

Пробиотиците въвеждат живи бактерии, които можете директно да добавите в чревната си система, чрез процес, подобен на засаждането на семена в почвата. Пребиотиците служат като хранителни източници , които подпомагат развитието на съществуващите бактериални популации по същия начин, по който торовете подпомагат развитието на семената. Стомашната киселина не уврежда пробиотиците, защото те са проектирани да преживеят този процес, докато достигнат дебелото черво. Пребиотичните вещества имат вградена устойчивост на храносмилане поради естествения си състав.

Ползи от пробиотиците

Изследванията показват, че пробиотиците предпазват хората от диария, предизвикана от антибиотици, с 60% успеваемост и също така помагат за контролиране на симптомите на синдрома на раздразнените черва, които включват подуване на корема и коремна болка. Тези храни позволяват на хората да развият по-добър имунитет, докато се борят с инфекции на горните дихателни пътища, и помагат на децата, които имат екзема, да се подобрят.

Ползи от пребиотиците

Още: Лекар: Тази храна е най-добрият естествен пробиотик за червата

Пребиотиците създават условия, които позволяват на бифидобактериите и лактобацилите да се размножават в брой, който подобрява способността им да предпазват червата от патогенни микроорганизми. Добавките помагат на хората да постигнат по-добро настроение, подобряват паметта и намаляват възпаленията в тялото.

Те поддържат цялостното разнообразие на микробиома, което е свързано с по-малко затлъстяване и по-силен имунитет. Пребиотиците, открити в храната, помагат на хората да постигнат по-добро здраве на сърцето, защото спомагат за намаляване на нивата на холестерола. Учените са установили, че ежедневната консумация на фибри има благоприятни ефекти върху здравето, въпреки че изследванията относно дългосрочните ефекти от консумацията на фибри остават ограничени.

Кога може да не се нуждаете от добавки

Разнообразната диета, която включва плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни и ферментирали храни, осигурява необходимите пробиотични и пребиотични ползи, без да е необходимо да се приемат добавки. Хората, които поддържат добро здраве, са склонни да имат балансиран микробиом, защото се хранят естествено. Добавките осигуряват най-добри ползи, когато хората са болни или приемат антибиотици, или когато имат специфични здравословни проблеми като синдром на раздразнените черва, но няма убедителни научни доказателства, че те помагат на хора, които иначе са здрави.

Още: Каква е разликата между пробиотиците и пребиотиците?

Хората, които приемат пробиотици над препоръчителните количества, ще изпитат два нежелани ефекта, които включват подуване на корема и инфекции на имунната система, засягащи хора с отслабен имунитет. Съдържанието на бактерии във всички продукти не достига достатъчни нива и повечето от тези бактерии не успяват да преживеят храносмилателния процес. Според експертните мнения повечето хора постигат по-добри резултати чрез метода „храната е на първо място“. Проверете нуждите си с лекар, а не с тенденциите.