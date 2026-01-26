Психотерапевт: Защо избираме партньори, които ни нараняват?

В свят, където е наложително да бъдеш щастлив, има все повече нещастни любови и разведени бракове.

Психотерапевтът Милан Дамянац разкрива защо избираме партньори, които ни нараняват, и какво общо има това с родителите ни.

В свят, където алгоритмите ни обещават щастие с едно щракване на бутон, а Instagram ни сервира нереалистични картини на перфектни бракове , психотерапевтът и философ Милан Дамянац предлага студен душ от реалността в книгата си „Тиранията на щастието“ . Той предупреждава, че много от нашите връзки всъщност са просто „надпревара към дъното“, в която се опитваме да излекуваме детски рани през гърба на някой друг.

Психотерапевтът Милан Дамянац говори за любовта, партньорството и това, което погрешно наричаме „ щастие “.

За мита за щастието и вътрешната празнота

Дамянац посочва, че сме станали жертви на маркетинга, който ни продава щастието като задължение, докато в същото време ставаме все по-самотни.

„Тиранията на щастието, която се продава навсякъде днес, е идеята, че винаги трябва да бъда още по-щастлив, да си купя нещо друго... Вярваме, че празнотата ни ще изчезне, когато я имаме, но дупката остава. Хората се пълнят с неща и имат много малко място за другите, защото постоянно питат от какво имат нужда, а никога от какво другите се нуждаят от тях“, казва Дамянац.

За влюбването в „проекции“

Мнозина вярват, че интензивното привличане е знак за „правилния“ човек, но Дамянак обяснява, че това често е просто химическа реакция на стари рани.

„Влюбването не е чувство, а усещане. Това е нещо много физическо. Влюбваме се в модели, които ни липсваха, докато растяхме. Няма да се влюбите в приятел, който ви обича и уважава такива, каквито сте, а в мъж, който е студен и дистанциран. Идеализирате проекция - това, което не сте имали у дома, но изглежда като това, което сте имали“, казва той.

За интимността и илюзиите

Когато една връзка започне труден период, често си мислим, че това е доказателство за дълбока връзка, когато истината понякога е точно обратното, пише "Sensa"

„Що се отнася до проекцията, сексът „избухва“. Това се случва, защото всъщност правиш секс с твоята представа за някого, а не с този истински човек. Едва когато мине време и започне това, което популярно наричаме „охлаждане“, всъщност се вбесяваш, защото осъзнаваш, че не си виждал този човек от началото до края“, обяснява Милан Дамянац.

За ролята на спасителя и жертвата

Повечето токсични взаимоотношения функционират на принципа на „люлеене“ между две специфични роли, които се подхранват взаимно.

„ Някой, който е израснал с историята, че няма място за неговите нужди, като правило се превръща в спасител . Той търси партньор в даден проблем, защото вярва, че този някой, ако го спаси, никога няма да си тръгне. От друга страна, жертвата винаги обвинява другите и търси някой, който да я спаси. Това е порочен кръг: спасителят доказва себе си, а жертвата получава потвърждение, че никой не я обича“, казва Дамянац и добавя:

„Често не сме привлечени от хора, които ни уважават, а от такива, които са емоционално недостъпни и студени . Причината се крие в модели от детството - идеализираме това, което не сме имали у дома, което ни напомня за родителската дистанция. Вярваме, че ако „разтопим“ студен партньор, ще докажем със задна дата, че сме достойни за любов. Това е игра на доказване, която най-често завършва с гняв и разочарование, когато маските паднат “, заключава той.

За компромиса като „споделено страдание“

Съвременните двойки често се разделят, защото очакват всичко в брака да е лесно и по техен вкус. Дамянац предлага по-реалистично определение за оцеляване.

„Компромисът е взаимно страдание . Логиката е: „Аз страдам за теб, но ако и ти страдаш за мен, тогава е добре“. Хората днес си мислят, че не е нужно да страдат за нищо, но не може да бъде така. Ако получавахме всичко, което искаме, това би било депресия. За да се запази връзката, и двете страни трябва да приемат известна доза дискомфорт “, казва психотерапевтът Милан Дамянац.

Какво следва?

Изходът не е в търсенето на нов партньор, а в промяната на собствената перспектива и приемането на несъвършенствата.

„Любовта е умението да приемаш някой, който е различен от мен, и да обичаш нещата, които не са перфектни. Но за да мога да направя това, първо трябва да обичам себе си като несъвършен. Не можеш да избягаш от себе си, като смениш партньора си; където и да отидеш, вземаш себе си със себе си“, казва психотерапевтът и философ Милан Дамянац.

Пътят към самочувствието

За да излезем от порочния кръг на повтаряне на едни и същи грешки, трябва да спрем да се отнасяме към себе си като към „бизнес, който задължително трябва да бъде успешен“ .

„Необходимо е да се прави разлика между самочувствие (вяра в собствените умения) и самоуважение (вяра, че сме ценни само защото съществуваме). Да обичаме себе си като несъвършен човек означава да приемем собствената си „сива зона“ и да спрем да се поправяме, сякаш сме счупен продукт. Едва когато поемем отговорност за собствената си празнота, ставаме способни на здравословна близост“, заключава Дамянац.