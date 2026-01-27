С поглед към Иран: ВВС на САЩ ще проведат многодневно учение за готовност

Военновъздушните сили на САЩ ще проведат многодневно учение за готовност в Близкия изток, за да тестват способността си да разполагат, разпръскват и поддържат бойни самолети в района на Централното командване на Съединените американски щати, гласи официално съобщение. Учението, ръководено от Девета въздушна армия (от Централното командване на военновъздушните сили), има за цел да валидира процедурите за бързо преместване на самолети и персонал, опериране от разпръснати аварийни локации и поддържане на мисии с минимален логистичен отпечатък.

Още: Двуличието на Тръмп: Постоянно заплашва аятолаха, а депортира иранци обратно при него (ВИДЕО)

Учението ще се проведе с одобрението на приемащата страна и в координация с гражданските и военните авиационни власти, добавиха от командването.

Посочва се още, че обучението има за цел да засили сътрудничеството с регионалните партньори и да подготви американските сили за гъвкави реакции в целия регион, който включва Близкия изток и части от Централна и Южна Азия.

Още: Иран иска обяснение от Италия и заплашва с разрушителни последици

Снимка: iStock

„Нашите пилоти доказват, че могат да се разпръскват, да оперират и да провеждат бойни излитания в трудни условия – безопасно, прецизно и заедно с нашите партньори“, заяви генерал-лейтенант Дерек Франс, командир на Централните въздушни сили и на Компонента на обединените сили за въздушни операции на Централното командване на САЩ.

Фокус върху Иран

Американски самолетоносач, военни кораби и изтребители вече пристигнаха в региона на Близкия изток заради покачващото се напрежение с Иран. Администрацията на Доналд Тръмп не спира да заплашва с военна намеса заради това, че режимът в Ислямската република потуши брутално гражданските протести - според независими оценки броят на убитите от силите за сигурност може да е над 36 500: Най-кървавото клане в историята на протестите: Жертвите в Иран са над 36 500 (ВИДЕО).

Техеран и Вашингтон влязоха в режим на размяна на заплахи, като иранците предупредиха, че силите и военната техника на САЩ в Близкия изток били уязвими. Прокситата на Ислямската република като хутите в Йемен, ливанската "Хизбула" и милициите в Ирак също реагираха и заплашиха Щатите с удари по американски военни бази или по способностите им в региона, ако се стигне до нападение срещу Иран: "Не можете да ни ударите, в капан сте": Войната Иран-САЩ навлезе в нова фаза, но само на думи (ВИДЕО).