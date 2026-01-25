Консумацията на тези храни всеки ден може да увеличи риска от деменция

Може би е добре да помислите за промяна на диетата си, тъй като ново проучване предупреждава, че някои храни могат да увеличат риска от развитие на деменция. Разбира се, никой не е перфектен, когато става въпрос за диета, и всички ние понякога посягаме към храна, за която знаем, че не е най-здравословната. Но в дългосрочен план някои от хранителните ни избори могат да окажат отрицателно въздействие върху здравето ни, особено в по-късна възраст

Как диетата може да пребори страшните болести: Дони Казиска в Студио Actualno (ВИДЕО)

Ново изследване установява, че редовната консумация на червено месо , особено такова с високо съдържание на наситени мазнини, може да ускори когнитивния спад и да увеличи риска от деменция. Проучването, публикувано на 15 януари в Neurology, медицинското списание на Американската академия по неврология, се фокусира специално върху въздействието на червеното месо върху здравето на мозъка.

Учените дефинират необработеното червено месо като говеждо, свинско, агнешко и хамбургери. От друга страна, преработеното червено месо включва продукти като бекон, хот-дог, колбаси и салам. Тези храни често се осоляват, опушват, сушат или химически обработват, за да се удължи срокът им на годност.

Още: Храните се винаги по едно и също време? Вижте защо е добре и защо е зле

Според автора на изследването д-р Донг Уанг от болницата „Бригам енд Уенс“ в Бостън, наситените мазнини в червеното месо могат да увеличат риска от диабет тип 2 и сърдечни заболявания, които са свързани с по-лошо здраве на мозъка.

„Нашето проучване показа, че преработеното червено месо може да увеличи риска от когнитивен спад и деменция“, казва д-р Уанг.

Добрата новина е, че рискът може да бъде намален чрез преминаване към по-здравословни алтернативи.

„Като замените червеното месо с ядки, риба или птиче месо, можете не само да намалите риска от деменция, но и да подобрите цялостното си здраве на мозъка“, заключи д-р Уанг.

Още: Mалко известна диета, която се отразява невероятно на сърцето и холестерола

Така че, ако често ядете бекон, наденица или хамбургери, помислете за замяната им с по-здравословни варианти. Ядките, рибата и птичето месо са не само по-здравословни за мозъка ви, но и за цялото ви тяло. Малки промени в диетата ви днес могат да ви помогнат да се радвате на по-добро качество на живот по-късно.

Още: Растителна или нисковъглехидратна диета: Коя е по-ефективна за превенция на диабета

За повечето хора, спазването на средиземноморска диета е добър начин да се осигури здравословно хранене, което може да е важно за поддържането на добра мозъчна функция.

Една от причините, поради които средиземноморската диета се смята за полезна, е, че е богата на антиоксиданти от плодове и зеленчуци. Те могат да помогнат за предпазване от някои от уврежданията на мозъчните клетки, свързани с болестта на Алцхаймер. Изследванията показват, че това може да е полезно за поддържане на паметта и мисловните умения.

Проучване: Кетогенната диета може да намали риска от Алцхаймер

Проучванията, разглеждащи специално деменцията, са противоречиви. Въпреки това, едно скорошно голямо проучване предполага, че придържането към средиземноморска диета може да намали риска от деменция с до 23%.