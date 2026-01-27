Неочакваните промени по кожата могат да сигнализират за сърдечно заболяване

На пръв поглед здравето на кожата и сърцето може да изглеждат малко общи. Лекарите обаче предупреждават, че кожата, като най-големият орган, може да отразява състоянието на цялото тяло.

„Кожата ви е най-големият орган в тялото и е отражение на системното ви здраве“, обяснява кардиологът д-р Карупия Аруначалам пред Parade .

Следователно, някои промени в кожата могат да бъдат предупреждение за риск от сърдечни заболявания.

Една от тези промени са така наречените ксантоми – жълтеникави или оранжеви подутини по кожата. Те могат да бъдат признак на висок холестерол, а е известно, че повишените нива на холестерол значително увеличават риска от сърдечни заболявания.

„Високият холестерол или високите нива на LDL (лош холестерол) и триглицериди директно увеличават риска от сърдечни заболявания, защото причиняват натрупване на мастни отлагания по стените на артериите, което се нарича атеросклероза“, обяснява дерматологът д-р Анджела Мур.

Такова стесняване и втвърдяване на артериите намалява притока на кръв и увеличава риска от инфаркт и инсулт.

Ксантомите могат да се появят на различни части на тялото, като най-често срещаната форма е ксантелазма – отлагания около клепачите, които могат да бъдат безвредни или признак за повишен холестерол.

Съществуват също еруптивни, туберозни и сухожилни ксантоми, които могат да се появят на лактите, дланите, китките, сухожилията, ръцете или краката.

„Ксантомите са свързани с фамилна хиперлипидемия и в резултат на това могат да се развият коронарна болест на сърцето, атеросклеротично заболяване, инсулт или хронични язви на краката“, предупреждава д-р Аруначалам.

Лекарите подчертават, че спирането и лечението на повишения холестерол е ключово, тъй като може да предотврати появата на нови ксантоми и да намали съществуващите.

„Навременната диагноза помага за предотвратяване на усложнения, свързани с високия холестерол“, добавя д-р Аруначалам.

Д-р Мур посочва, че промените в начина на живот, като например 150 минути умерени упражнения седмично и консумация на храни, понижаващи холестерола – от овес и сьомга до тъмен шоколад, зехтин и зелен чай – могат да имат значителен ефект.

В допълнение към ксантомите, други кожни промени, като синкаво обезцветяване на пръстите или червени петна по дланите, също могат да показват сърдечни проблеми.

„Ако не сте сигурни относно постоянна промяна в кожата, е важно да посетите лекар или дерматолог“, заключава д-р Мур.