Промяната в климата в Източна Африка от влажен към сух през последните няколко хиляди години ускори тектоничното разпадане на континента. Това се посочва в ново проучване, публикувано в научното списание Scientific Reports, съобщава Live Science.

Промени в климата на Африка

Според учените, през последните 5000 години Източна Африка постепенно е загубила влажния климат, който е съществувал в региона по време на така наречения Африкански влажен период. В резултат на това нивата на водата в големите езера, по-специално в езерото Туркана в Кения, са спаднали значително, което се отразява на състоянието на земната кора.

Изследването е ръководено от геолога и физик Кристофър Шолц, почетен професор в Колумбийския университет. Той заяви, че резултатите показват двупосочна връзка между климата и тектоничните процеси.

„Обикновено го възприемаме по обратния начин: образуването на планини променя климата на местно или регионално ниво. Но нашите данни показват, че климатът може да повлияе пряко и на тектониката“, отбелязва Шолц.

В района на езерото Туркана, един от най-големите и най-дълбоки водни басейни в Източноафриканския рифт, бяха проведени полеви и лабораторни изследвания. Днес то е дълго приблизително 250 км, широко до 30 км и на места достига дълбочина от 120 метра. Преди повече от 5000 години обаче нивото на водата в езерото е било с приблизително 150 метра по-високо.

През този период голяма част от Африка е била много по-влажна, отколкото е днес. Африканският влажен период е продължил преди приблизително 9600 до 5300 години, след което в региона започва да доминира сух климат.

Чрез анализ на седиментите от езерото Туркана, учените реконструирали древните водни нива и потоци на седименти. В рамките на тези слоеве те открили множество малки разломи и следи от древни земетресения, което показва промени в тектоничната активност в региона.

Източноафриканският рифт е зона, където Африканската тектонична плоча постепенно се разтяга и потенциално може да се раздели на две отделни плочи, образувайки нов океан между тях. Този процес обяснява образуването на дълбоки и тесни езера в региона, по-специално езерото Туркана и езерото Малави.

Изследователите решили да проучат дали промените в нивата на водата влияят пряко върху скоростта на разминаване на плочите. Водата играе важна роля в тектониката: например, топенето на ледниците намалява напрежението върху земната кора, което води до нейното издигане – феномен, известен като изостатично изравняване. По подобен начин големи маси вода могат да оказват натиск върху земната кора и да ограничават движението на разломите.

Според изчисленията на учените, след края на африканския влажен период, разломите в района на езерото Туркана започват да се движат по-бързо – средно с 0,17 мм годишно по-бързо от преди. За сравнение, общата скорост на африканско рифтоване в този регион се оценява на приблизително 6,35 мм годишно.

Компютърното моделиране показва, че ускоряването на тектоничната активност има две основни причини. Първата е намаляване на налягането върху земната кора поради загубата на големи обеми вода, което е позволило на разломите да се движат по-свободно. Втората причина е косвена: на един от островите в южната част на езерото Туркана се намира вулкан с активна магмена камера. Намаленото налягане е довело до декомпресия на мантията под вулкана, повишено топене на скалите и приток на магма в камерата, което от своя страна е увеличило напрежението върху съседните разломи.

„Наблюдаваме увеличено образуване на разломи през този период, което означава, че можем да предположим, че земетресенията в региона се случват по-често сега, отколкото например преди 8000 години“, отбелязва Шолц.

Екип от изследователи в момента работи по подобен проект в езерото Малави, анализирайки колебанията на нивото на водата през последните 1,4 милиона години. Целта е да се разбере по-добре как дългосрочните климатични промени влияят на континенталния дрейф.

„Информацията за мащабните промени в обема на водата в тези езера е изключително важна за разбирането на цялостната картина“, заключава ученият.

