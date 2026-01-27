Изгубен град на дъното на Атлантика: Какво се крие в него?

Дълбоко на дъното на Атлантическия океан, на върха на подводна планина западно от Средноатлантическия хребет, се издига фантастичен пейзаж от кули и колони, който учените наричат ​​Изгубеният град. В светлината на роботизирана сонда кремообразните карбонатни структури придобиват призрачно син оттенък, а размерите им варират от малки „гъби“ до монолит с височина близо 60 метра. Това съобщава Science Alert.

Изгубеният град на дъното на Атлантика

Открито през 2000 г. на дълбочина над 700 метра, това хидротермално поле се счита за най-старото известно на планетата, като е активно от поне 120 000 години. Тук морската вода взаимодейства с мантийните скали, произвеждайки водород, метан и други газове, които хранят микробните съобщества – дори в среда, лишена от кислород.

Въпреки екстремните условия, районът е пълен с живот: комини с температури, достигащи до 40 градуса по Целзий, са рай за охлюви и ракообразни, раци, скариди и дори морски змиорки.

През 2024 г. учените получиха рекордно дълго скално ядро ​​от мантията с дължина 1268 метра. Те се надяват, че този материал ще помогне за разкриването на условията, при които животът на Земята е могъл да се появи преди милиарди години.

Уникалната характеристика на Изгубения град е, че неговите въглеводороди се образуват не от магма или слънчева светлина, а от химични реакции дълбоко в океанската кора. Ето защо изследователите предполагат, че подобни процеси могат да протичат и на други тела в Слънчевата система – например на луните на Юпитер и Сатурн. Най-високата структура на полето е кулата Посейдон, достигаща над 60 метра. Наблизо се намират области с „плачещи“ отвори, които образуват тънки, многостранни израстъци, наподобяващи простиращи се нагоре пръсти.

Въпреки това, Изгубеният град може да е под заплаха. През 2018 г. Полша получи лиценз за разработване на дълбоководни ресурси близо до Изгубения град. Въпреки че самото находище не съдържа търговски ценни минерали, всяко развитие около него може да унищожи крехката екосистема. Учените призовават този уникален природен обект да получи статут на световно наследство, за да бъде защитен от потенциална вреда.

„В продължение на десетки хиляди години Изгубеният град е бил свидетелство за безмилостната сила на живота. Би било точно като нас да го унищожим“, се казва в статията.

Също така учените откриха, че дълбоко в Южнокитайско море се намира „Драконовата дупка“ – мистериозен вихър с дълбочина 301 метра. Учените са открили там уникална екосистема, съдържаща повече от 1700 вируса, повечето от които никога преди не са били виждани.

