Труп на дъното на скала в Гърция: Първо намерили шапката му

Пожарникари извадиха тялото на 55-годишен мъж от дъното на скала край поток в планинско село в Цумерка, Северозападна Гърция, предаде гръцкото издание Kathimerini. Мъжът, който е бил отседнал в къщата на брат си, не се е върнал у дома в понеделник вечерта, което е накарало семейството му да вдигне тревога. Издирвателните операции са започнали рано във вторник сутринта и спасителните екипи са открили тялото му в подножието на скалата.

Линейка е транспортирала тялото на мъжа до Университетската болница в Янина, където е обявена смъртта му.

Първо намерили шапката му

Свидетели казаха, че мъжът е прекарал предишния следобед в селското кафене, където е останал до късно вечерта. Мобилният му телефон и шапката му по-късно са открити на парапет над мястото на падането.

Случаите с труп в Гърция

Намирането на мъртви хора не е чак толкова често явление в южната ни съседка, но със сигурност повечето случаи стават обществено достояние.

Припомняме, че миналатпа година гръцките власти откриха тяло на 75-годишен мъж близо до парк в източната част на Солун. По първоначална информация ставаше въпрос за местен мъж, роден през 1950 г., а тялото му бе открито от случаен минувач, припомня Proto Thema.

През януари миналата година тяло беше намерено в морето край Солун, близо до яхтеното пристанище Каламария, приблизително на 7 километра югоизточно от центъра на града.

През април 2024 година труп на 40-годишен мъж беше изваден от морето край Атон. Тогава незабавно патрулен кораб на бреговата охрана отиде на мястото и екипажът извади тялото и го транспортира до пристанище Йерисос. Тялото трябва да бъде прехвърлено в Солун за аутопсия. ОЩЕ: Откриха труп на млада жена в столичен квартал