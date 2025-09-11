Тези любими ядки регулират кръвната захар и забързват метаболизма

Тези малки семена могат да балансират кръвната захар и да насърчат загубата на тегло. Те са отличен източник на магнезий, цинк, желязо и калий.

Тиквените семки са с високо съдържание на цинк

Тиквените семки са малки хранителни кладенци, които могат да предложат някои невероятни ползи за здравето. Тези семки не са просто вкусна закуска, но и универсална суперхрана, която може да подобри цялостното ви благосъстояние. Тиквените семки са пълни с основни хранителни вещества. Те са отличен източник на магнезий, цинк, желязо и калий. Тези минерали играят ключова роля в множество телесни функции, включително подкрепа на имунната система, производство на енергия и поддържане на здрави кости. Тиквените семки също така помагат за подобряване на здравето на сърцето.

Във видео в Instagram, д-р Пал Маникам, гастроентеролог, изброи 7 ползи за здравето от тиквените семки, които повечето хора вероятно ще пропуснат.

7 по-малко известни ползи от тиквените семки

„Едно семе, седем ползи. Тиквените семки са пълни с мощни ползи за здравето и ако не ги включвате в диетата си, сериозно пропускате“, каза д-р Пал във видеото.

1. Укрепване на имунитета

Тиквените семки са богати на цинк, минерал, който играе ключова роля в поддържането на имунната система. Силната имунна система помага на тялото да се бори с инфекциите.

2. Подкрепа за здравето на сърцето

„Те поддържат здравето на сърцето с магнезий, който поддържа сърдечния ритъм стабилен и кръвното налягане под контрол“, спомена експертът.

3. Насърчавайте спокойствието

Аминокиселината триптофан, която се намира в тиквените семки, е предшественик на серотонина, хормон, който насърчава чувството за благополучие и релаксация. Консумацията на тиквени семки може да помогне за подобряване на настроението и успокояване на ума.

4. Подобряване на здравето на костите

Тиквените семки са богати на минерали като магнезий и фосфор, които са жизненоважни за поддържането на здрави кости.

5. Помага за балансиране на нивата на кръвната захар

Магнезият също играе ключова роля в регулирането на инсулина, което е важно за поддържането на здравословни нива на кръвната захар. Това прави тиквените семки подходяща закуска за хора с диабет и тези, които се опитват да контролират нивата на кръвната си захар.

6. Подпомага загубата на тегло

„Тиквените семки помагат при глад и загуба на тегло. Здравословните мазнини и протеините в тиквените семки ви държат сити за по-дълго време, намалявайки ненужното хапване“, добави експертът.

Защитете очите и кожата си

Тиквените семки са богати на антиоксиданти, включително витамин Е. Тези антиоксиданти помагат за забавяне на процеса на стареене и предпазват кожата от увреждания, причинени от стрес и фактори на околната среда, като същевременно поддържат здравето на очите.

Освен това, тиквените семки помагат за подобряване на качеството на съня, като насърчават секрецията на мелатонин. Включването на тиквени семки в диетата ви е лесно. Можете да ги поръсите върху салати, да ги пасирате в смутита или да им се насладите като лека закуска.