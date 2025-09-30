Тези „здравословни навици“ влошават кръвната ви захар

Според диетолога Джухи Агарвал, готвенето на цялата ви храна в гхи, богато на наситени мазнини, може да доведе до наддаване на тегло, да увеличи сърдечните заболявания и да влоши инсулиновата резистентност.

Приемането на здравословни навици често се нарича тайната на по-добрия живот. Но когато не се прави балансирано, те могат да имат обратен ефект. Например, прекомерното упражнение може да причини наранявания, докато спазването на „твърде чиста“ диета може да ви лиши от основни хранителни вещества. Наскоро клиничният диетолог Джухи Агарвал се изказа по въпроса, като подчерта някои така наречени „здравословни навици“, за които тя твърди, че тихомълком повишават нивата на кръвната захар. Тя качи видеоклип в Instagram, в който говори за пет такива практики, които може да ви причиняват повече вреда, отколкото полза.

5 навика, които повишават нивата на кръвната захар

1. Готвене на всичко в гхи

Според Джухи Агарвал, готвенето на цялата ви храна в гхи, което е богато на наситени мазнини, може да доведе до наддаване на тегло, да увеличи риска от сърдечни заболявания и да влоши инсулиновата резистентност сред пациентите с диабет. Въпреки че гхи има своите ползи, тя препоръчва добавянето му умерено към роти, ориз, кхихди и дал.

2. Преминаване от захар към джагъри

Според диетологът „преминаването от захар към джагъри“ не е полезно. „Тя има същия ефект върху нивата на кръвната захар, както захарта. Това, което можете да направите, е да преминете към стевия или джудже, за да подсладите чая, кафето или каквото и да е друго, което искате да пиете“, предлага тя.

3. Ходене два часа без прекъсване по време на гладуване

Джухи Агарвал не препоръчва дългите разходки по време на гладуване. „Когато сте в това състояние и ходите два часа, тялото ви отделя хормон, наречен глюкагон, който изтегля цялата съхранена енергия и я изтласква в кръвта. Така че за някой с диабет, вместо да понижи кръвната захар, тази двучасова разходка на гладно всъщност може да я повиши рязко“, предупреждава тя.

4. Пропускане на хранения

Диетологът не одобрява пропускането на хранения, защото това може да повлияе негативно на кръвната захар чрез секрецията на два хормона, глюкагон и кортизол (хормон на стреса). „Те повишават нивата на захарта, вместо да ги задържат ниски. Това води и до похапване през целия ден, което поддържа нивата на инсулин и кръвна захар високи“, сподели тя.

5. Замяна на чай със зелен чай или черно кафе

Накрая, Джухи Агарвал заявява, че „това, което повечето хора правят като „здравословна алтернатива“, е да преминат от чай към зелен чай или черно кафе, които според тях са по-нискокалорични. Но прекомерната консумация може да повиши нивата на кортизол“, особено когато се консумира на празен стомах.