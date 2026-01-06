Полезно ли е да пиете вода веднага след събуждане

Възрастните хора могат да се дехидратират, без дори да го осъзнават

Науката зад това защо е важно да се поддържа хидратация

Когато спим, телата ни естествено постят, което ни прави леко дехидратирани, когато се събудим. Все още губим вода, когато спим, чрез дишането и потта си. Този недостиг на течности може да ни затрудни да изпълняваме физическата и мозъчната си работа. След като се събудите, пиенето на вода ви помага да възстановите загубените течности, ускорява метаболизма ви и е полезно за вашето здраве като цяло. Какво казва науката за ползите от пиенето на вода веднага след събуждане?

1. Възстановяване на загубени течности и електролити

През нощта се потим и дишаме, което ни прави леко дехидратирани. Това може да ни направи сънливи, да забави ума ни и да ни направи по-малко способни да вършим неща физически.

Научни доказателства: Проучване на Jéquier & Constant (2010) показва, че недостатъчният сън може да затрудни фокусирането, припомнянето на неща и доброто самочувствие. Пиенето на вода скоро след ставане може да ви помогне да се чувствате по-будни през целия ден и да обърне тези ефекти.

2. Ускоряване на метаболизма

Пиенето на вода на гладно може да ускори метаболизма ви. Този ефект се нарича термогенеза и помага на тялото ви да изгаря повече калории, докато усвоява и абсорбира вода.

Методът може да увеличи използването на енергия с около 30% за период до 40 минути.

Научни доказателства: Изследване на Boschmann et al. (2003) установи, че пиенето на 500 мл вода ще ускори метаболизма ви с 30% за 30 до 40 минути. Това означава, че пиенето на вода сутрин може да помогне на тялото ви да изгаря повече калории през целия ден.

3. Подпомага детоксикацията и храносмилането

Водата е особено важна за храносмилането, защото помага за придвижването на храната и отпадъците през червата. Тя също така помага на бъбреците да функционират по-добре, като се отърват от токсините, които се натрупват, докато спите.

Научни доказателства: Проучване на Popkin et al. (2010) установи, че пиенето на достатъчно вода помага на храната да преминава през червата по-лесно, което помага за храносмилането и редовното изхождане. Пиенето на достатъчно вода също помага на бъбреците да функционират правилно, което помага на тялото да се отърве от замърсителите.

4. Контролиране на настроението и подобряване на работата на мозъка

След нощен сън, мозъкът губи вода, което може да ви накара да се чувствате зле и да ви затрудни да мислите ефективно. Дори лекото обезводняване може да затрудни концентрацията, да ви намали бдителността и да ви накара да забравяте неща.

Научни доказателства: Ганио и др. (2011) са открили, че леката дехидратация може да влоши настроението и когнитивните функции. Пиенето на вода малко след събуждане ви помага да се рехидратирате и подобрява работата на мозъка ви, което е чудесен начин да започнете деня.

5. Спиране на главоболието и умората

Ако не пиете достатъчно вода, може да се почувствате уморени и да имате главоболие. Рехидратацията още сутрин помага за поддържане на баланс на течностите и предотвратява развитието на тези симптоми.

Научни доказателства: Бентън (2011) твърди, че главоболието и умората са пряко свързани с недостатъчния прием на вода. Пиенето на вода веднага след сутрешния ден ще ви помогне да предотвратите тези симптоми и ще ви даде енергията, от която се нуждаете, за да преминете през деня.

Полезни съвети

Опитайте тези методи, за да се възползвате максимално от пиенето на вода сутрин:

Изпийте 1–2 чаши (250–500 мл) вода малко след събуждане, за да компенсирате загубените течности.

Не пийте сладки или кофеинови напитки сутрин, защото те могат да ви направят още по-жадни.

Избирайте вода със стайна температура или леко топла. Тя е по-нежна за стомаха и помага за храносмилането.

Ако тренирате много, пийте допълнително вода след това, за да останете хидратирани.

За повечето хора е отлично да пият вода веднага щом започнат да пият сутрин. Но при някои здравословни проблеми може би е най-добре да се внимава:

1. Проблеми с бъбреците: Хората с бъбречни проблеми, като например хронично бъбречно заболяване (ХБЗ), може да се нуждаят от по-малко вода. Те трябва да попитат лекаря си колко вода трябва да консумират.

2. Проблеми със сърцето: Ако имате сърдечна недостатъчност или друго сърдечно заболяване, консумацията на твърде много течности може да натовари сърцето и белите дробове. Жизненоважно е да следвате препоръките на Вашия лекар относно пиенето на достатъчно вода.

3. Проблеми със стомаха: Ако имате киселинен рефлукс или сте имали гастрит в миналото, пиенето на много вода веднага след ставане може да влоши симптомите ви. Понякога е най-добре да изчакате, за да пиете вода, или да приемате по-малко глътки.

4. Оток или задържане на течности: Хората, които имат оток или задържане на течности, може да се наложи да внимават колко вода консумират, защото пиенето на твърде много вода твърде бързо може да влоши отока.

Винаги трябва да говорите с Вашия лекар или диетолог, ако се притеснявате колко вода е полезна за вашето здраве.

Възрастните хора могат да се дехидратират, без дори да го осъзнават

Възрастните хора имат специфичен проблем с дехидратацията, в допълнение към обичайните проблеми с хидратацията. Тихата дехидратация е по-често срещана при възрастните хора, което означава, че индикаторите за дехидратация обикновено не са очевидни веднага. Възрастните хора може да не чувстват жажда, дори когато са дехидратирани, защото процесите на жажда в тялото им са се променили. Това може да ви направи по-малко умствено остри, да ви влоши настроението и да ви направи по-малко активни, което е особено вредно за възрастните хора.

Тихата дехидратация може да бъде много плашеща, защото не винаги се проявява с очевидни признаци, като сухота в устата или замаяност. Възрастните хора, които са дехидратирани, може да се чувстват объркани, слаби и да имат проблеми с концентрацията. Поради това, лицата, полагащи грижи, и медицинският персонал трябва да се уверят, че възрастните хора винаги получават достатъчно течности, дори и да не заявяват, че са жадни.